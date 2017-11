Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στα σύνορα Ιράν-Ιράκ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 20.00 (ώρα Ελλάδας) στα σύνορα μεταξύ Ιράν και Ιράκ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται νοτιοανατολικά της πόλης Ας Σουλεϊμανίγια, περίπου 204 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαγδάτης.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες από τον σεισμό ή ποια είναι η έκταση των ζημιών.

Όπως μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, τουλάχιστον 8 χωριά υπέστησαν ζημιές, ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε κάποιες περιοχές.

Σύμφωνα πάντως με έναν Ιρακινό αξιωματούχο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών, ενώ έγινε αισθητός και στη Βαγδάτη.

Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο έκανε λόγο για μια σεισμική δόνηση 7,3 βαθμών με το επίκεντρό της να εντοπίζεται νοτιοδυτικα της πόλης Χαλάμπτζας κατά μήκος των συνόρων Ιράκ- Ιράν.

The #Syrian national team escaped the war in Syria to face an earthquake in #Iraq المنتخب #السوري هرب من الحروب في بلده ليواجه #زلزال في #العراق ! pic.twitter.com/34kF5LMQ9b

#baghdad : 7.2 earth quake hit border of #iraq and #iran and felt across #iraq and several countries near by pic.twitter.com/Wcw8RHQDmC