ΗΠΑ: Ο Ομπάμα εκλήθη να υπηρετήσει ως ένορκος σε δικαστήριο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα παρουσιάστηκε χθες Τετάρτη ενώπιον ενός δικαστηρίου της γενέτειράς του Σικάγο αποκρινόμενος, όπως κάθε Αμερικανός πολίτης, στο αίτημα να υπηρετήσει ως ένορκος.

Ωστόσο ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ απαλλάχθηκε γρήγορα από το δικαστήριο, αφού αποκλείστηκε έναντι άλλων υποψηφίων, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Chicago Tribune.

Παρόλο που δεν θα είναι τελικά ένορκος, έστω και η σύντομη παρουσία του Ομπάμα στο δικαστήριο τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας.

«Είναι φοβερός!», δήλωσε ένας υπάλληλος του δικαστηρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα. Η Κέλι Μπούλικ, μια άλλη υποψήφια ένορκος δήλωσε ότι ένιωσε «σαν βούτυρο που λιώνει», όταν του έσφιξε το χέρι.

Ο Ομπάμα έφτασε με μια αυτοκινητοπομπή, συνοδευόμενος από τους σωματοφύλακές τους, ενώ έξω από το δικαστήριο τον ανέμεναν αρκετοί Αμερικανοί που ήθελαν να τους υπογράψει το βιβλίο του.

Πρώην καθηγητής νομικής, ο Ομπάμα ανέμενε όπως και οι υπόλοιποι συμπολίτες του που είχαν κληρωθεί για να δει αν θα τον επιλέξουν για ένορκο.

Δεν είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος που καλείται να συμμετάσχει σε σώμα ενόρκων. Ο προκάτοχός του Τζορτζ Ου. Μπους είχε κληθεί το 2015 στο Τέξας, όμως επίσης τελικά απαλλάχθηκε.

Former Pres. Barack Obama​ reports for jury duty in Chicago, shaking hands and signing books along the way. https://t.co/mE9pEannrO pic.twitter.com/HtZcGyJ4j3