Νότια Καρολίνα: Πυροβολισμοί δίπλα στο πανεπιστήμιο

Άγνωστος άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο σε διπλανό συγκρότημα κατοικιών από το κάμπους του πανεπιστημίου στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.



Η διοίκηση του πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, στο Spatanburg, ενημέρωσε τους φοιτητές μέσω twitter, ότι δόθηκε εντολή να κλείσει και να αποκλειστεί το κάμπους και στα τέσσερα κτίριά του.



Από τους πυροβολισμούς ένα άτομο έχει τραυματιστεί στο χέρι και σε άλλο σημείο του σώματός του κι έχει μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

USC Upstate is on lockdown. All buildings are on lockdown. Shooting confirmed at Campus Edge Apartments. Suspect on foot near campus.