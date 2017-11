Η Πρώτη Κυρία του ISIS: Ποια είναι η Τάνια Γεωργελά και γιατί έχει ελληνικό όνομα

Η «Πρώτη Κυρία του ISIS» είναι ο τίτλος ντοκιμαντέρ του The Atlantic, με θέμα την Τάνια Γεωργελά- σύζυγο του Ελληνοαμερικανού Τζων Γεωργελά, ο οποίος θεωρείται το πιο ισχυρό/ επιδραστικό μέλος του ISIS που προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Η Τάνια, με καταγωγή από το Μπανγκλαντές, παντρεύτηκε τον Τζων Γεωργελά στην Αγγλία, ενώ ο ίδιος ήταν ήδη ανερχόμενος στην ιεραρχία του ISIS. Μαζί έκαναν τέσσερα παιδιά, κάνοντας όνειρα να εξελιχθούν σε μια οικογένεια «ιερών πολεμιστών». Το 2013 πήγαν στη Συρία, ωστόσο μερικές εβδομάδες μετά η Τάνια με τα παιδιά τους τον άφησαν και επέστρεψαν στο Πλάνο του Τέξας, όπου ζουν οι γονείς του Τζων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τάνια έχει μεταμορφωθεί όπως ο σύζυγός της, αλλά από τη ανάποδη.

«Αναδημιούργησε τον εαυτό της ως μια γυναίκα της κοινωνίας του Τέξας, υιοθετώντας τόσο εκτενώς τον τρόπο ζωής του νέου της σπιτιού που μόνο η προφορά της αποκαλύπτει πως δεν είναι ντόπια. Από τον τρόπο που ντύνεται, θα νόμιζες ότι έχει περάσει την τελευταία δεκαετία διαβάζοντας την ιταλική Vogue, όχι το Κοράνι. Πάει σε συναυλίες. Αντί για τζαμί, πηγαίνει σε εκκλησία Ουνιταριανών. Αντί για έναν τζιχαντιστή κληρικό σύζυγο, έχει τον Κρεγκ, έναν φίλο από τη Μινεσότα» αναφέρεται σχετικά στο ρεπορτάζ.



Η ίδια λέει πως έχει συναντήσει ανθρώπους που αμφισβητούν τη μεταστροφή της. Όπως λέει ο αρθρογράφος, ποτέ η ίδια δεν υποστηρίζει βίαιες ενέργειες, ωστόσο υπάρχουν κατάλοιπα της πλύσης εγκεφάλου από τους τζιχαντιστές: Κάποια στιγμή είχε πει πως δεν θεωρεί τους Σιίτες πραγματικούς μουσουλμάνους, ενώ, αν και δεν θέλει να γυρίσει στη Συρία, αποδοκιμάζει τον βομβαρδισμό τόσο πολλών ακολούθων του ISIS, «απλά επειδή θέλουν να ζήσουν σε ένα χαλιφάτο».

