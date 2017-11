Μακελειό στο Τέξας, με τουλάχιστον 27 νεκρούς από ένοπλη επίθεση σε εκκλησία

Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στην Πρώτη Εκκλησία των Βαπτιστών στο Σάδερλαντ Σπρινγκς του Τέξας και σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας οι νεκροί είναι τουλάχιστον 27 ενώ αρκετοί είναι και οι τραυματίες.

«Υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπερτ Γκάμες Τζ. , υπεύθυνος της κομητείας του Ουίλσον, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Εκπρόσωπος του Connaly Memorial Medical Center, στην κοντινή πόλη Φλόρεσβιλ, δήλωσε στο Fox News ότι το νοσοκομείο έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό τραυματιών μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα της Dallas Morning News, ένα παιδί δύο ετών περιλαμβάνεται στους τραυματίες.

Ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KSAT12.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε έναν άνδρα να εισβάλλει στην εκκλησία και στη συνέχεια να αρχίζει να πυροβολεί κατά των πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, περί τα πενήντα άτομα ήταν συγκεντρωμένα στο εσωτερικό της εκκλησίας.

How do you Pray for Victims when they probably were just Praying for All of us before being Killed. Have Mercy on us God. Sutherland Springs pic.twitter.com/e3uaTmMIGT — MrBrooklynB (@MrBrooklynB) 5 Νοεμβρίου 2017

RT FoxNews "Sutherland Springs Witness: "The Bible tells us that we overcome evil with good." … pic.twitter.com/d8WIE8AfJA"

— DANIEL GLENN (@REALDANIELGLENN) 5 Νοεμβρίου 2017

Neighbors say they heard shooter may have reloaded multiple times, around 50 people usually at service pic.twitter.com/tkAYMp2Y8A — Max Massey (@MaxMasseyTV) 5 Νοεμβρίου 2017

Area of the church is now blocked off and taped off. Family and friends still waiting to hear if their loved ones are safe. pic.twitter.com/YsKz78i3Lg — Max Massey (@MaxMasseyTV) 5 Νοεμβρίου 2017

Our prayers are with all who were harmed by this evil act. Our thanks to law enforcement for their response. More details from DPS soon. https://t.co/KMCRmOPkiM — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 5 Νοεμβρίου 2017