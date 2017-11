Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Τέξας. Πληροφορίες για πολλά θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αστυνομικές αρχές καθώς πριν από λίγα λεπτά άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα σε εκκλησιά στο Τέξας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον 20 φορές ενώ οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν πως στο σημείο υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως υπάρχουν πολλά θύματα, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο δράστης έχει πέσει νεκρός, αλλά ακόμη αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για περισσότερους από 20 νεκρούς.

«Υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπερτ Γκάμες Τζ. , υπεύθυνος της κομητείας του Ουίλσον, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Εκπρόσωπος του Connaly Memorial Medical Center, στην κοντινή πόλη Φλόρεσβιλ, δήλωσε στο Fox News ότι το νοσοκομείο έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό τραυματιών μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα της Dallas Morning News, ένα παιδί δύο ετών περιλαμβάνεται στους τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκκλησία Βαπτιστών στο Sutherland Springs και αυτή τη στιγμή γύρω από την εκκλησία έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Ο σερίφης της περιοχής ανέφερε ότι την ώρα του περιστατικού μέσα στην εκκλησία βρίσκονταν περισσότερα από 50 άτομα και ότι υπάρχουν «δεκάδες τραυματίες αλλά και θύματα».

Πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ο αριθμός.

Σύμφωνα με τον σερίφη της πόλης, υπάρχουν αρκετοί νεκροί, που ίσως φτάσουν και τους 15.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το CNN, στους 27 ανέρχεται ο αριθμός θυμάτων -ανάμεσά τους και παιδιά.

Neighbors say they heard shooter may have reloaded multiple times, around 50 people usually at service pic.twitter.com/tkAYMp2Y8A — Max Massey (@MaxMasseyTV) 5 Νοεμβρίου 2017

Area of the church is now blocked off and taped off. Family and friends still waiting to hear if their loved ones are safe. pic.twitter.com/YsKz78i3Lg — Max Massey (@MaxMasseyTV) 5 Νοεμβρίου 2017

Our prayers are with all who were harmed by this evil act. Our thanks to law enforcement for their response. More details from DPS soon. https://t.co/KMCRmOPkiM — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 5 Νοεμβρίου 2017