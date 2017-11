Ταξί έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λονδίνο. Βίντεο

Πανικός επικράτησε στο Covent Garden του Λονδίνου το απόγευμα της Τετάρτης (01/11) όταν ένα ταξί έπεσε πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.



Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι το περιστατικό δεν είναι τρομοκρατικό και ότι πρόκειται για ατύχημα. Το όχημα που εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο πεζοδρόμιο τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.



Όπως ήταν λογικό, επικράτησε πανικός καθώς οι αυτόπτες μάρτυρες πίστεψαν ότι ήταν τρομοκρατικό χτύπημα. Περιπολικά και ασθενοφόρα βρίσκονται στην περιοχή, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών.

There's a situation developing at Covent Garden. Follow @metpoliceuk for the latest. pic.twitter.com/gt7jmMcbTe