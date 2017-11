Τρομοκρατική επίθεση Μανχάταν: Έτσι χτύπησε ο τρομοκράτης. Σκότωσε 8 ποδηλάτες

Ο τρόμος επέστρεψε χθες στην πόλη της Νέας Υόρκης, με μια αιματηρή επίθεση σε κεντρικό σημείο του Μανχάταν που αφήνει πίσω της τουλάχιστον 8 νεκρούς και 15 τραυματίες.

Η επίθεση, με τη γνωστή τακτική του αυτοκινήτου που πέφτει σε ανυποψίαστους πολίτες, σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Κάτω Μανχάταν, σε μικρή απόσταση από το «Σημείο Μηδέν» -όπου βρίσκεται το μνημείο για την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου- και από ένα σχολείο.

Οπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, ο δράστης που οδηγούσε φορτηγάκι μπήκε σε ποδηλατόδρομο και κινούμενος ανάποδα, παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες. Το όχημα στη συνέχεια συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο του Λυκείου Stuyvesant – προκαλώντας μικροτραυματισμούς στους τέσσερις επιβάτες του. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ο οδηγός κατέβηκε από το φορτηγάκι και άρχισε να πυροβολεί, ωστόσο στη συνέχεια ανακοινώθηκε πως ο δράστης είχε μόνο ένα αεροβόλο και ψεύτικο όπλο που πετάει μπογιά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση. Το FBI ηγείται των ερευνών, καθώς κάποιοι μάρτυρες ανέφεραν πως ο δράστης –που φέρεται να έχει χαρακτηριστικά ανατολίτη– φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ» (ο Θεός είναι μεγάλος).

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης είναι ένας 29χρονος άνδρας, που τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά αστυνομικών και νοσηλεύεται, αρνήθηκαν όμως να δημοσιοποιήσουν την ταυτότητά του.

Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν, όταν βγήκε από το όχημά του, επιδεικνύοντας ψεύτικα πυρομαχικά. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο ABC Channel 7 πως ο οδηγός του βαν, αφού μπήκε στον ποδηλατόδρομο, επιτάχυνε στοχεύοντας τους ανθρώπους.

Αμέσως μετά την επίθεση επικράτησε πανικός, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης περιοχής αποκλείστηκε αμέσως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Η αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση και έσπευσαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής, πυροσβεστική και η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών.

«Ακόμη μια επίθεση από ένα πολύ άρρωστο και διαταραγμένο άτομο», έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο και ο κυβερνήτης της Ν. Υόρκης Αντριου Κουόμο έφθασαν αμέσως στο σημείο της επίθεσης.

Άλλες επιθέσεις στην Νέα Υόρκη

Το χθεσινό αιματηρό τροχαίο θυμίζει εκείνο που είχε συμβεί πριν από λίγους μήνες στην πλατεία Τάιμς Σκουέαρ, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 18χρονη κοπέλα και να τραυματιστούν άλλα 22 άτομα.

Αν και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, τελικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια, καθώς ο οδηγός του οχήματος, Ρίτσαρντ Ρόχας, οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ. Η επίθεση αυτή έγινε λίγο καιρό μετά από την τρομοκρατική ενέργεια στο Λονδίνο, όταν ένας ισλαμιστής σκότωσε 5 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 40, έξω από το Κοινοβούλιο, σε ώρα αιχμής.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 σημειώθηκε βομβιστική επίθεση στο Τσέλσι του Μανχάταν από τον Αφγανό Αχμάντ Χαν Ραχαμί, ο οποίος τραυμάτισε 29 ανθρώπους και επανέφερε τον εφιάλτη της τρομοκρατίας στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Ο δράστης είχε επιτεθεί προηγουμένως κι εναντίον αστυνομικών στο Ν. Τζέρσι, όπου είχε επίσης τοποθετήσει εκρηκτικά.

Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης

Οι αμερικανικές αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο νότιο Μανχάταν. Πρόκειται για τον 29χρονο Σαϊφούλο Χαμπιμπουλάεβιτς Σαϊποφ, από το Ουζμπεκιστάν, ο οποίος έφθασε στις ΗΠΑ το 2010 και ζει στην Τάμπα της Φλόριντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, στο φορτηγάκι που οδηγούσε βρέθηκαν φωτογραφίες με σημαίες του ISIS και χειρόγραφο σημείωμα -γραμμένο στα αγγλικά- στο οποίο έγραφε πως έκανε την επίθεση για λογαριασμό του «Ισλαμικού Κράτους».

Here's what we know about New York City terror attack suspect Sayfullo Habibullaevic Saipov https://t.co/8TZMhsNFhp pic.twitter.com/FwJZp4VqvJ — CBS News (@CBSNews) 1 Νοεμβρίου 2017

An Uber spokesperson confirmed to CBS News that Saipov was a driver for them and had passed a background check https://t.co/prpLdGYDSs pic.twitter.com/Gcd9a15HyR — CBS News (@CBSNews) 1 Νοεμβρίου 2017

Οδηγώντας ένα μικρό φορτηγό ο δράστης μπήκε από την οδό Houston στον ποδηλατόδρομο West Side Highway στις 3.05 το μεσημέρι (τοπική ώρα) και διέσχισε απόσταση 17 οικοδομικών τετραγώνων παρασύροντας στο διάβα του πεζούς, δρομείς και ποδηλάτες. Oπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης σκότωσε τουλάχιστον 8 και τραυμάτισε 12 ανθρώπους, προτού να συλληφθεί από αστυνομικούς, μετά από ανταλλαγή πυρών.

Video of shooting/Car ramming incedent in Manhattan: pic.twitter.com/lfUMRzzXeY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 31 Οκτωβρίου 2017

Η φονική πορεία του διακόπηκε όταν συγκρούστηκε με ένα σχολικό λεωφορείο στην οδό Chambers. Ο μακελάρης πετάχτηκε έξω, φωνάζοντας "Αλλάχου Ακμπάρ" (Ο Αλλάχ είναι μεγάλος) και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, σπέρνοντας τον θάνατο και τον πανικό.

"Our thoughts and prayers are with the victims of today’s terrorist attack in New York City and their families," @POTUS says in statement. pic.twitter.com/uWXVjlhYc5 — CBS News (@CBSNews) 31 Οκτωβρίου 2017

Τελικά, ο ύποπτος πυροβολήθηκε στο στομάχι από έναν αστυνομικό, συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Ντοκουμέντο: Ο δράστης του Μανχάταν τρέχει να ξεφύγει - Η στιγμή της σύλληψης

Στο βίντεο των New York Times βλέπουμε την στιγμή που ο δράστης της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στο νότιο Μανχάταν έχει μόλις εγκαταλείψει το φορτηγάκι με το οποίο σκόρπισε τον θάνατο και τρέχει για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Daily Mail βλέπουμε τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης να έχουν μόλις πυροβολήσει τον 29χρονο δράστη και να του περνούν χειροπέδες.