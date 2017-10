Μανχάταν: Φορτηγό παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες και άνοιξε πυρ. LIVE

Πανικός επικρατεί στο Μανχάταν! Φορτηγό παρέσυρε πεζούς, με αποτέλεσμα «πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν», όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής, η επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες. Ωστόσο, το News 4 New York, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας αναφέρει ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν.



Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το φορτηγό στη συνέχεια έπεσε πάνω σε ένα σχολικό, ο οδηγός (του φορτηγού) βγήκε έξω και άνοιξε πυρ!



Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, συνελήφθη ένας άνδρας.



Δείτε live εικόνα από το σημείο

Scene in Lower Manhattan in New York after a reported shooting. #PrayForNewYork pic.twitter.com/R3gm6AfnY1