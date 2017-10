Ισπανικά ΜΜΕ: Στις Βρυξέλλες ο Πουντζεμόντ

Ο πρόεδρος της Καταλονίας, στην βελγική πρωτεύουσα, αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Καταλονίας Πουτζντεμόν, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Το El Periodico αναφέρεται σε πηγές από την ΕΕ αλλά και την ισπανική κυβέρνηση που θέλουν τον ηγέτη των Καταλανών να συναντιέται με Φλαμανδούς ηγέτες στη βελγική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο παραιτηθείς εκπρόσωπος της Καταλονίας στις Βρυξέλλες Αμαντέου Αλταφάχ ήταν εκείνος που διοργάνωσε την επίσκεψη. Ο Πουτζντεμόν έρχεται μια μέρα μετά τις δηλώσεις εκπροσώπου της βελγικής κυβέρνησης πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο χορήγησης ασύλου στον Καταλανό πολιτικό.

Η χορήγηση ασύλου στον Κάρλες Πουτζντεμόν από το Βέλγιο «δεν θα ήταν μια μη ρεαλιστική πιθανότητα» αν το ζητήσει ο ίδιος, δήλωσε συγκεκριμένα ο υπουργός Μετανάστευσης του Βελγίου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διαφορετική θέση που πήρε η χώρα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

El Periódico reports Puigdemont is in Brussels. The Belgian gov previously floated the idea of offering him asylum. https://t.co/AxPiBWEfta