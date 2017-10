Βρετανία: Η αστυνομία έβαλε τέλος στην κατάσταση ομηρίας σε πάρκο ψυχαγωγίας

Η βρετανική αστυνομία έδωσε τέλος στην κατάσταση ομηρίας σε πάρκο ψυχαγωγίας στην κεντρική Αγγλία, μετέδωσε το BBC.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του MFA Bowl, ιδιοκτήτη του μπόουλινγκ σέντερ, όπου ένοπλος κρατούσε ομήρους δύο υπαλλήλους, η αστυνομία έκανε επιδρομή στο κτίριο και έβαλε τέλος στην ομηρία.

*Τελευταίες πληροφορίες, όπως μεταδίδει το RT, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και έχει συλληφθεί

Νωρίτερα, η βρετανική αστυνομία που ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει «εν εξελίξει περιστατικό» σε πάρκο ψυχαγωγίας του Νανίτον, στην κεντρική Αγγλία, διευκρίνισε ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση με τρομοκρατική δραστηριότητα.

Η αστυνομία του Γουέργουικσερ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στον λογαριασμό της στο Twitter, όμως ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για ένοπλο που έχει συλλάβει ομήρους στις εγκαταστάσεις του πάρκου ψυχαγωγίας που περιλαμβάνουν σινεμά και μπόουλινγκ σέντερ.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι άκουσε ότι ο ένοπλος είναι πρώην υπάλληλος του μπόουλινγκ σέντερ. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Εικόνες στο Twitter δείχνουν πλήθος περιπολικών που έχουν σπεύσει στην περιοχή, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δρόμοι που οδηγούν στο πάρκο έχουν αποκλειστεί.

Δημοσιογράφος της Coventry Telegraph, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες που δημοσιεύουν πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν ότι ελικόπτερο ασθενοφόρο προσγειώθηκε στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει και άλλα ασθενοφόρα. Πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν λίγο αργότερα ανέφεραν ότι το ελικόπτερο απομακρύνθηκε τελικά από την περιοχή.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area. — Warwickshire Police (@warkspolice) 22 Οκτωβρίου 2017

#BREAKING: UK: A Hostage situation is developing in #Nuneaton -Warwickshire, at an Odeon cinema pic.twitter.com/krPG1nutwg — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 22 Οκτωβρίου 2017