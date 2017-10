Βρετανία: Ένοπλος κρατάει ομήρους σε πολυχώρο, σε πόλη της κεντρικής Αγγλίας

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετωπίζει ένα "περιστατικό σε εξέλιξη" σε πάρκο ψυχαγωγίας στο Νανίτον της κεντρικής Αγγλίας και ότι ενημερώνει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Η αστυνομία του Γουόρικσιρ στην κεντρική Αγγλία δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες στον λογαριασμό της στο Twitter αλλά οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν ότι υπάρχει ένοπλος, ο οποίος έχει κρατά ομήρους στον χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει κινηματογράφο και αίθουσα για μπόουλινγκ.

Εικόνες δείχνουν πλήθος περιπολικών που έχουν σπεύσει στην περιοχή, ενώ μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δρόμοι που οδηγούν στο πάρκο έχουν αποκλειστεί.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area. — Warwickshire Police (@warkspolice) 22 Οκτωβρίου 2017

#BREAKING: UK: A Hostage situation is developing in #Nuneaton -Warwickshire, at an Odeon cinema pic.twitter.com/krPG1nutwg — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 22 Οκτωβρίου 2017