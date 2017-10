Συναγερμος στην Πολωνια απο επιθεση με μαχαιρι. Μία νεκρή, επτά τραυματίες

Μία 50χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και επτά ακόμη άτομα τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας 27χρονος σε εμπορικό κέντρο της πόλης Stalowa Wola της Πολωνίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.



Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή εάν είναι άλλα τα κίνητρα του δράστη,



Σύμφωνα με το πρακτορείο PAP ο δράστης ήταν άντρας και συνελήφθη.



Τουλάχιστον έξι άτομα φέρουν σοβαρά τραύματα ενώ πληροφορίες που επικαλείται το RMF24 κάνουν λόγο και για έναν νεκρό.

27-year-old from #StalowaWola attacked people with a #knife in the #shoppingmall One person died 8 hospitalized #southeast #Poland pic.twitter.com/jrMeBURTzi