Καταλονία: Σκληρή στάση Ραχόι. Αναστέλλει την αυτονομία μετά το δεύτερο τελεσίγραφο

Σκληρή στάση υιοθετεί η ισπανική κυβέρνηση απέναντι στην Καταλονία μετά την εκπνοή και του δεύτερου τελεσιγράφου προς τον Κάρλες Πουτζντεμόν να αποσύρει τα περί ανεξαρτησίας της περιφέρειας αυτής.

Το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι ανακοίνωσε σήμερα πως η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει το Σάββατο το άρθρο 155 του ισπανικού συντάγματος, που της επιτρέπει να αναστείλει την πολιτική αυτονομία μιας περιφέρειας και να τη θέσει υπό τον άμεσο έλεγχό της.

Το υπουργικό συμβούλιο της Ισπανίας συγκλήθηκε εκτάκτως μετά την απάντηση του Καταλανού ηγέτη στο δεύτερο τελεσίγραφο. Ο Πουτζντεμόν δεν διευκρίνισε αν είχε κηρύξει ή όχι ανεξαρτησία, όπως του ζητούσε η Μαδρίτη, αλλά προειδοποιούσε πως η καταλαναική βουλή μπορεί να ψηφίσει επίσημη κήρυξη της ανεξαρτησίας από την Ισπανία εάν η κεντρική κυβέρνηση δεν συναινέσει στην πρότασή του για διάλογο.

Το άρθρο 155 δεν έχει ενεργοποιηθεί ξανά σε περίοδο δημοκρατίας κι έτσι οι επόμενες κινήσεις γίνονται ουσιαστικά σε αχαρτογράφητα νερά. Σύμφωνα πάντως με όσα έχουν γίνει γνωστά, η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης πρέπει να περάσει από τη γερουσία της Ισπανίας- την οποία ελέγχει το κόμμα του Ραχόι- και αυτή είναι που θα δώσει την εντολή για μεταβίβαση των εξουσιών.

Καταλανός δημοσιογράφος ανέφερε πάντως πως ο Ραχόι δεν θα μπορεί να ενεργοποιήσει το άρθρο 155 εάν ο Πουτζντεμόν προκηρύξει ο ίδιος εκλογές στην Καταλονία.

Spain says it will start article 155 proceedings against catalonia. Taking its autonomy. Special cabinet on Saturday to sign off pic.twitter.com/t9Ep35YuGO