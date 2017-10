Η μητέρα μου είναι νεκρή εξαιτίας της δικής σας ανικανότητας

Τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε όταν είδε το αυτοκίνητο της μητέρας του να τυλίγεται στις φλόγες περιγράφει ο μεγαλύτερος γιος της Μαλτέζας μπλόγκερ και ερευνήτριας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, η οποία συμμετείχε στις αποκαλύψεις των Panama Papers και δολοφονήθηκε.



Στη σελίδα του στο Facebook, ο Μάθιου Καρουάνα Γκαλιζία, δημοσιογράφος και ο ίδιος, γράφει:



«Η μητέρα μου δολοφονήθηκε επειδή μπήκε ανάμεσα στο κράτος δικαίου και σε εκείνους που επιδιώκουν να το παραβιάσουν, όπως τόσοι ισχυροί δημοσιογράφοι. Αλλά έγινε επίσης στόχος επειδή ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που το έκανε. Αυτό συμβαίνει όταν οι θεσμοί του κράτους αποδυναμώνονται: ο τελευταίος που μένει όρθιος είναι συχνά ένας δημοσιογράφος. Και ο πρώτος που πέφτει νεκρός.



Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω, εμένα να τρέχω μέσα στην κόλαση στο χωράφι, προσπαθώντας να βρω έναν τρόπο να ανοίξω την πόρτα, η κόρνα του αυτοκινήτου (της) ακόμη να σφυρίζει, να ουρλιάζω σε δύο αστυνομικούς, οι οποίοι εμφανίστηκαν με έναν μόνο πυροσβεστήρα. Με κοίταζαν. "Λυπάμαι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα", μου είπε ένας από αυτούς. Κοίταξα κάτω και ήταν παντού γύρω μου μέλη του σώματος της μητέρας μου. Συνειδητοποίησα ότι είχαν δίκιο, ήταν μάταιο. "Ποιος είναι μέσα στο αυτοκίνητο;", με ρώτησαν. Η μητέρα μου είναι. Είναι νεκρή. Είναι νεκρή εξαιτίας της δικής σας ανικανότητας. Ναι, ανικανότητα και αμέλεια που είχε ως αποτέλεσμα την αποτυχία να αποτραπεί αυτό.



An ambulance and police vehicles are parked along the road where a car bomb exploded killing investigative journalist Daphne Caruana Galizia, in the town of Mosta, Malta, Monday, Oct. 16, 2017. Malta's prime minister says a car bomb has killed an investigative journalist on the island nation. Prime Minister Joseph Muscat said the bomb that killed reporter Daphne Caruana Galizia exploded Monday afternoon as she left her home in a town outside Malta's capital, Valetta. (AP Photo/Rene Rossignaud)



Συγγνώμη που γίνομαι ωμός, αλλά αυτό μοιάζει με πόλεμο και πρέπει να το γνωρίζετε. Αυτή δεν ήταν μια κοινή δολοφονία και δεν ήταν τραγική. Τραγικό είναι όταν κάποιος σκοτωθεί παρασυρόμενος από ένα λεωφορείο. Όταν παντού γύρω σου υπάρχει αίμα και φωτιά, αυτό είναι πόλεμος. Είμαστε ένας λαός σε πόλεμο εναντίον του κράτους και του οργανωμένου εγκλήματος, που έχουν γίνει σχεδόν ταυτόσημα.



Λίγες ώρες μετά, ενώ αυτός ο καραγκιόζης για πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις στο κοινοβούλιο σχετικά με μια δημοσιογράφο την οποία επί μια δεκαετία και πλέον δαιμονοποιούσε και παρενοχλούσε, ένας από τους αστυνομικούς που υποτίθεται ερευνούσε την δολοφονία της, ο Ραμόν Μιφσούντ, ανέβασε στο Facebook: "Ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει, κοπριά αγελάδας! Χαρούμενος :)"...



Ναι, εδώ βρισκόμαστε: ένα μαφιόζικο κράτος όπου μπορείς πλέον να αλλάξεις το φύλο στην ταυτότητά σου (ευτυχώς Θεέ μου!), αλλά όπου θα ανατιναχθείς σε χίλια κομμάτια επειδή ασκείς τις βασικές σου ελευθερίες. Και εκείνοι που υποτίθεται θα έπρεπε να σε προστατεύουν, αντίθετα να πανηγυρίζουν. Πώς φτάσαμε ως εδώ;



Η κυβέρνηση της Μάλτας επέτρεψε να ανθίσει μια κουλτούρα ατιμωρησίας. Είναι ελάχιστα παρήγορο το ότι ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας λέει ότι "δεν θα ησυχάσει" μέχρι να βρεθούν οι δράστες, όταν ηγείται μιας κυβέρνησης η οποία ενθάρρυνε αυτή την ατιμωρησία. Πρώτα στελέχωσε με απατεώνες το γραφείο του, μετά με απατεώνες και ηλίθιους την αστυνομία και στη συνέχεια με απατεώνες και ανίκανους τα δικαστήρια. Αν λειτουργούσαν ήδη οι θεσμοί, δεν θα υπήρχε δολοφονία για να ερευνηθεί και οι αδελφοί μου και εγώ θα είχαμε ακόμη μητέρα.



...Τζόζεφ Μουσκάτ, Κιθ Σέμπρι, Κρις Καρντόνα, Κόνραντ Μίτσι, Γενικέ Εισαγγελέα και μια μακρά λίστα από αξιωματούχους της αστυνομίας που δεν κάνατε τίποτα: είστε συνένοχοι. Είστε υπεύθυνοι γι' αυτό».



«Σήμερα είναι αναμφίβολα μια μαύρη, θλιβερή, θλιβερή μέρα για την Μάλτα», είπε ο φίλος της οικογενείας της δημοσιογράφου Λουκ Φρέντο.



«Θεωρώ ότι η Ντάφνι δεν ήταν μόνο μια δημοσιογράφος και ένα απόλυτα ατρόμητο ανθρώπινο ον, αλλά ένας στυλοβάτης της δημοκρατίας μας», δήλωσε ο Φρέντο στην τηλεόραση του Reuters.



Οι αρχές της Μάλτας αναμένουν σήμερα την άφιξη Ολλανδών εμπειρογνωμώνων και πρακτόρων του FBI που θα βοηθήσουν στις έρευνες.



Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Αντριαν Ντελία χαρακτήρισε τη δολοφονία «επίθεση στη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης» και ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας.



«Δεν θα δεχτούμε έρευνα από τον Επίτροπο της Αστυνομίας, τον επικεφαλής του στρατού ή της εισαγγελίας, εκ των οποίων όλοι είχαν δεχτεί κριτική από την Καρουάνα Γκαλιζία», δήλωσε σήμερα.



Μισή ώρα πριν ανατιναχθεί το αυτοκίνητό της, η δημοσιογράφος έγραψε στο μπλογκ της: «Υπάρχουν απατεώνες όπου και αν κοιτάξετε σήμερα. Η κατάσταση είναι απελπιστική».



Την ίδια ώρα, ο ιδρυτής του ιστότοπου Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, μέσω Twitter, πρόσφερε αμοιβή 20.000 ευρώ σε όποιον διαθέτει πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της δολοφονίας.



«Εξοργίστηκα που πληροφορήθηκα ότι η Μαλτέζα ερευνητική δημοσιογράφος και μπλόγκερ Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία δολοφονήθηκε σήμερα το μεσημέρι κοντά στο σπίτι της από την έκρηξη του αυτοκινήτου της. Προσφέρω αμοιβή 20.000 ευρώ για τυχόν πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην καταδίκη των δολοφόνων της», έγραψε.