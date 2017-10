Χαμός! Τσακώνονται Μελάνια και Ιβάνα Τραμπ για το ποια είναι η Πρώτη Κυρία

Ένα ακόμη μέτωπο έχει ανοίξει για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ, αυτή τη φορά από τις συζύγους του, πρώην και νυν.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρώην σύζυγος Τραμπ, Ιβάνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης αστειεύτηκε ότι αυτή είναι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και όχι η Μελάνια προσθέτοντας ότι μιλά με τον πρόεδρο κάθε 15 μέρες και πως έχει απευθείας ιδιωτική γραμμή με το Λευκό Οίκο.

Επίσης είπε ότι δεν θέλει να τον καλεί συχνότερα για να μην προκαλέσει προβλήματα ζήλιας από τη Μελάνια.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στα πλαίσια περιοδείας της Ιβάνα, για την προώθηση του νέους της βιβλίου «Μεγαλώνοντας τους Τραμπ». Σημειώνεται ότι η Ιβάνα είναι η μητέρα των μεγαλύτερων παιδιών του Ντοναλντ Τραμπ , Ιβάνκα, Έρικ και Ντόναλντ του νεότερου.

Το θέμα πήρε διαστάσεις όταν ο εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια, σχολίασε εκτενώς τις δηλώσεις χαρακτηρίζοντάς τες ανούσιες.

«Η κυρία Τραμπ έχει κάνει το Λευκό Οίκο σπίτι για τον σύζυγο και τον γιο της και λατρεύει την Ουάσιγκτον και αισθάνεται μεγάλη τιμή για το ρόλο της ως πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτό τον ρόλο για να βοηθήσει παιδιά, όχι για να πουλάει βιβλία», ανέφερε ο εκπρόσωπος και συμπλήρωσε «Δεν υπάρχει καμία ουσία στη δήλωση από μία πρώην και όλος αυτός ο θόρυβος είναι προσπάθεια για να βρεθεί στο επίκεντρο.»

Ivana Trump says she has Pres. Trump's direct White House number: "I'm basically first Trump wife. I'm first lady." https://t.co/SiTlUUDX2S pic.twitter.com/0DQ5AMQ311