Κόλαση φωτιάς στην Καλιφόρνια. Τουλάχιστον 10 νεκροί

Πολλές μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν την Κυριακή και συνέχιζαν να μαίνονται τη Δευτέρα στο βόρειο τμήμα της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, κυρίως στις κομητείες Νάπα και Σονόμα, οι οποίες είναι διάσημες για τους αμπελώνες τους, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς και να ανακοινώνουν την απομάκρυνση χιλιάδων πολιτών από τις εστίες τους.

Οι άνεμοι ταχύτητας 80 και πλέον χιλιομέτρων την ώρα βόρεια του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο εξάπλωσαν τη φωτιά σε διάφορα μέτωπα και «αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 14 πολύ μεγάλες φωτιές καίνε σε οκτώ κομητείες», τόνισε ο Κεν Πίμλοτ, επικεφαλής της καλιφορνέζικης υπηρεσίας δασών και πυροπροστασίας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Σακραμέντο, βορειοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας, σχεδόν 300.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια από το βράδυ της Κυριακής στο βόρειο τμήμα της Πολιτείας. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι. Επτά από αυτούς στη Σονόμα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, δύο στην κομητεία Νάπα, ενώ ένας θάνατος έχει καταγραφεί στην κομητεία Μεντοσίνο.

Τουλάχιστον 1.500 οικήματα και επιχειρήσεις καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει το απόγευμα της Δευτέρας από τον καπνό στη Σάντα Ρόσα και τα περίχωρά της, στην κομητεία Σονόμα, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος είδε «πολλά σπίτια», αυτοκίνητα και αμπελώνες που είχαν απανθρακωθεί.

Όπως κατέγραψαν πλάνα που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην περιοχή επίσης υπέστησαν καταστροφές από τις πυρκαγιές.

«Σχεδόν όλες οι προσπάθειες (των σωστικών συνεργείων) χθες βράδυ και σήμερα το πρωί (το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας) αφορούσαν την απομάκρυνση των κατοίκων από τον κίνδυνο», σύμφωνα με τον Πίμλοτ.

Διαταγές για την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων εκδόθηκαν για περιοχές στις κομητείες Νάπα και Σονόμα, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τέθηκαν στη διάθεση των πληγέντων καταλύματα.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Τζέρι Μπράουν κήρυξε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οκτώ κομητείες της Πολιτείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι πυρκαγιές «συνεχίζουν να απειλούν χιλιάδες σπίτια» και «καθιστούν απαραίτητη την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων» από τις εστίες τους. Οι αρχές έδωσαν εξάλλου εντολή να κλείσουν αυτοκινητόδρομοι και τοπικές οδοί.

Αποφασίστηκε επίσης να κλείσει το περιφερειακό νοσοκομείο στη Σάντα Ρόσα, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, στον οποίο τονίζεται πως «όλοι οι ασθενείς είναι σώοι και αβλαβείς και μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία».

Καπνός ήταν ορατός το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, που απέχει 60 χλμ. από το πιο κοντινό μέτωπο φωτιάς. Μια πολύ δυνατή μυρωδιά καπνού ήταν εξάλλου αισθητή στην πόλη, ακόμη και μέσα στα σπίτια.

Πυρκαγιές έχουν επίσης εκδηλωθεί νοτιότερα, κυρίως στο Άναχαϊμ, κοντά στο Λος Άντζελες, όπου έξι σπίτια καταστράφηκαν εν μέρει ή ολοσχερώς και πάνω από 1.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Το Λος Άντζελες ήδη επλήγη τον Σεπτέμβριο από «τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του», σύμφωνα με τις αρχές.

14 major fires burning through at least 57,000 acres have put California under a state of emergency https://t.co/KiXk1egn8o pic.twitter.com/vP4yW554Tm