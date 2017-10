Τελευταία εμφάνιση Σόιμπλε σε Eurogroup. Τα πρωτότυπα δώρα

Το τελευταίο Eurogroup για τον Με τον γερμανό υπουργό Οικονομικών Β. Σόιμπλε και τον αποχαιρέτησαν με πρωτότυπα δώρα

Όλοι συμμετέχοντες έγραψαν τις ευχές τους προς τον Σόιμπλε σε μια σημαία της ΕΕ.

Ενώ ο Σλοβάκος υπουργός Οικονομικών Π. Καζμίρ του δώρισε ένα 100ευρώ με... τυπωμένο το πρόσωπό του.

the very last #Eurogroup & #eurozone with #Germany FinMin Wolfgang #Schauble - believe or not it was fun to have him around. #EU #EMU #euro pic.twitter.com/VQ4udMaRyR