Νέος συναγερμός στο Λονδίνο. Εκκενώθηκε σταθμός του μετρό, επιβάτες ποδοπατήθηκαν

Νέος συναγερμός σήμανε ξανά στο Λονδίνο μέσα σε λίγες ώρες καθώς σύμφωνα με τη Mirror, οι Αρχές εκκένωσαν τον σταθμό Euston έπειτα από αναφορές για ύποπτο αντικείμενο και έντρομοι ταξιδιώτες ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο.



Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών έγραψε λίγο αργότερα στο Twitter: «Ο σταθμός Euston εκκενώθηκε μετά από προειδοποίηση ασφαλείας. Αξιωματικοί έχουν ελέγξει τα πάντα, δεν υπάρχει κανένας ύποπτος, ο σταθμός έχει ξανανοίξει».



Δείτε βίντεο από το σημείο και τον πανικό που επικράτησε:

Νωρίτερα εντεκα άτομα τραυματίστηκαν, όταν αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» σε πεζοδρόμιο και έπεσε πάνω σε περαστικούς, έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, στην περιοχή του Κένσινγκτον, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε, όταν έπεσε πάνω σε δύο άλλα σταθμευμένα οχήματα.



Εννέα από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της βρετανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας ασθενοφόρων. Οι περισσότεροι έφεραν τραύματα στα πόδια και το κεφάλι. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται εάν κάποιο από τα θύματα βρίσκεται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία στο Λονδίνο ανακοίνωσε την σύλληψη ενός άντρα για το περιστατικό, έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 14.20 τοπική ώρα (16.20 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε πανικό.



«Βρισκόμουν κοντά στον σταθμό του μετρό του Νοτίου Κένσινγκτον, υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί. Κατόπιν, ξαφνικά, ένας αστυνομικός φώναξε στον κόσμο να τρέξει μακριά. Όλοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, πολλοί φώναζαν» περιέγραψε ο Λέοναρντ, ένας αυτόπτης μάρτυρας.



Τα μέτρα ασφάλειας ενισχύονται στην περιοχή γύρω από το Μουσείο ενώ φτάνουν συνεχώς περιπολικά της αστυνομίας, μεταδίδει το BBC.

Η αστυνομία καλεί όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό, να επικοινωνήσει μαζί της, ενώ αναφέρει ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές έρευνες.

Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν αποκλείει κανένα σενάριο σχετικά με το περιστατικό στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, κι αν αυτό συνδέεται με τρομοκρατία, αντικρούωντας προηγούμενη δήλωση ότι το περιστατικό προς το παρόν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.



Μια εκπρόσωπος τύπου των δυνάμεων ασφαλείας της βρετανικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι στελέχη της αντιτρομοκρατικής μονάδας διερευνούν κι αξιολογούν το περιστατικό, ωστόσο προς το παρόν δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τις συνθήκες.

Επί τόπου έσπευσαν άνδρες της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, καθώς και οι ιατρικές υπηρεσίες της βρετανικής πρωτεύουσας. Φυσικά, η περιοχή αποκλείστηκε σχεδόν αμέσως, ενώ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές στην έρευνα του περιστατικού.

Τα κίνητρα του δράστη είναι, προς το παρόν, άγνωστα. Η αστυνομία καλεί όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό, να επικοινωνεί μαζί της, ενώ αναφέρει ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές έρευνες. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, ενημερώνεται συνεχώς από τις Αρχές.



Αυτόπτες μάρτυρες, που απομακρύνθηκαν έντρομοι από το σημείο, δήλωναν στα βρετανικά ΜΜΕ ότι ο άνδρας οδήγησε εσκεμμένα το αυτοκίνητο πάνω στους περαστικούς. Στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, βρίσκονταν και πολλοί τουρίστες.

Το βρετανικό δίκτυο Sky News μετέδωσε ότι η πρωθυπουργός της χώρας Τερέζα Μέι ενημερώθηκε για το συμβάν και παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ των τοπικών μέσων ενημέρωσης, το μαύρο Toyota Prius, που έπεσε πάνω στους περαστικούς, είχε άδεια ταξί.

