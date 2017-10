Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς έξω από Μουσείο στο Λονδίνο. Βίντεο

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» σε πεζοδρόμιο και έπεσε πάνω σε περαστικούς, έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.



Ένας άνδρας έχει ήδη συλληφθεί για το περιστατικό. Ήδη, στο Διαδίκτυο κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του, την ώρα της σύλληψης.



Τα κίνητρα του δράστη είναι, προς το παρόν, άγνωστα. Η αστυνομία καλεί όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό, να επικοινωνεί μαζί της, ενώ αναφέρει ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές έρευνες.



Αυτόπτες μάρτυρες, που απομακρύνθηκαν έντρομοι από το σημείο, δήλωναν στα βρετανικά ΜΜΕ ότι ο άνδρας οδήγησε εσκεμμένα το αυτοκίνητο πάνω στους περαστικούς. Στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, βρίσκονταν και πολλοί τουρίστες.



Μια εκπρόσωπος τύπου των δυνάμεων ασφαλείας της βρετανικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι στελέχη της αντιτρομοκρατικής μονάδας διερευνούν κι αξιολογούν το περιστατικό, ωστόσο προς το παρόν δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τις συνθήκες.

Επί τόπου έσπευσαν άνδρες της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, καθώς και οι ιατρικές υπηρεσίες της βρετανικής πρωτεύουσας. Φυσικά, η περιοχή αποκλείστηκε σχεδόν αμέσως, ενώ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές στην έρευνα του περιστατικού.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ των τοπικών μέσων ενημέρωσης, το μαύρο Toyota Prius, που έπεσε πάνω στους περαστικούς, είχε άδεια ταξί.

Reports on the ground of a car being driven into people outside the Natural History Museum. All media free to use this video. pic.twitter.com/10ePBhqVMF

— Patrick Greenfield (@pgreenfielduk) October 7, 2017