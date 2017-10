Συναγερμός σε πτήση της Ryanair πάνω από το Λονδίνο. Προσγειώθηκε συνοδεία μαχητικών

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Ryanair από τη Λιθουανία με συνέπεια να σηκωθούν αεροσκάφη της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) προκειμένου να το συνοδεύσουν.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε φορτωθεί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο Κάουνας – Λονδίνο ύποπτο δέμα.

Η πτήση είχε προορισμό το Αεροδρόμιο Luton, ωστόσο άλλαξε πορεία προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ.

Εκπρόσωπος της Βρετανικής Αεροπορίας δήλωσε ότι «Η RAF επιβεβαιώνει την άμεση αντίδραση των μαχητικών Typhoon σήμερα το πρωί για να συνοδεύσουν επιβατικό αεροσκάφος».

«Η πτήση από το Κάουνας προς το αεροδρόμιο Luton του Λονδίνο κατευθύνθηκε στο Stansted μετά από οδηγία των Λιθουανικών Αρχών που έλαβαν ύποπτο σήμα συναγερμού. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Stansted και όλοι οι επιβάτες θα μεταφερθούν στο Luton με λεωφορείο», πρόσθεσε.

@BBCEngland Not a sight you see everyday. Ryanair flight being tailed by a fighter plane. Something going on? Hope all is well over Suffolk pic.twitter.com/4yFTom2lMF