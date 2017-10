Λας Βέγκας: Η πιο αιματηρή επίθεση. ISIS - Εκτελούσε εντολές μας

Σκόρπισει το θάνατο και αυτοκτόνησε ο 64χρονος άνδρας, στην πιο φονική ένοπλη επίθεση σε πλήθος μουσικόφιλων θεατών. 58 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 406 τραυματίστηκαν, μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την ένοπλη επίθεση σε συναυλία country μουσικής

Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο προπαγάνδας των τζιχαντιστών Amaq. Σύμφωνα με το Amaq, ο δράστης προσηλυτίστηκε στο ισλάμ πριν από μήνες.

Το Ισλαμικό Κράτος διεκδικεί την ευθύνη της εκατόμβης: «Ο Paddock εκτελούσε εντολές μας»

«Αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύουμε πως υπάρχουν άλλοι δράστες», ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο σερίφης της αστυνομίας του Λας Βέγκας, Γιόζεφ Λομπάρντο. Ένας άνδρας, ύποπτος για την επίθεση, έπεσε νωρίτερα νεκρός από πυρά της αστυνομίας.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του University Μedical Center Hospital δήλωσε ότι 14 από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και φέρουν τραύματα από σφαίρες.

Σύμφωνα με το δίκτυο CBS, πρόκειται για τον 64χρονο Στίβεν Πάντοκ.

Όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της πόλης, ο μακελάρης ήταν κάτοικος της περιοχής και έδρασε μόνος.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το μακελειό στο Λας Βέγκας που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στα βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ καταγράφεται η στιγμή των πυροβολισμών, με τους ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να κρυφτούν όπου βρουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πιο αιματηρή επίθεση με πυρά που έχει σημειωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1999 μέχρι σήμερα, καθώς καταγράφει τον μεγαλύτερο απολογισμό θυμάτων (νεκροί και τραυματίες)

Το μακελειό σημειώθηκε στον συναυλιακό χώρο του Route 91 Harvest Festival που βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρου, στα νότια της πόλης, απέναντι από το Διεθνές Αεροδρόμιο McCarran.

Στο Twitter αναρτήθηκαν σοκαριστικά βίντεο που φέρονται να έχουν καταγράψει τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση.

Η στιγμή που πέφτουν οι πυροβολισμοί και ο τραγουδιστής Jason Aldean σταματά τη συναυλία:

The #MandalayBay shooting as it happened. pic.twitter.com/ZOrOmJ0kOZ