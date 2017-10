Λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία: Χάνουν τα εισιτήριά τους πάνω 110.000 πελάτες

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βρετανίας (CAA) δήλωσε σήμερα 2 Οκτωβρίου ότι η βρετανική αεροπορική εταιρία Monarch Airlines διέκοψε την λειτουργία της.



Ως άμεση συνέπεια της εξέλιξης αυτή, 110.000 πελάτες της βρίσκονται σε προορισμούς εκτός της Βρετανίας, ενώ περίπου 300.000 μελλοντικές κρατήσεις θέσεων ακυρώθηκαν.



Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από την CAA να προχωρήσει στη ναύλωση περισσότερων από 30 αεροσκαφών προκειμένου να επιστρέψουν στην Βρετανία, οι επιβάτες της Monarch, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.



«Πρόκειται για την μεγαλύτερη βρετανική αεροπορική εταιρία που διακόπτει την λειτουργία της», δήλωσε η CAA.

