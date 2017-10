Αυτός είναι ο μακελάρης του Λας Βέγκας με 50 νεκρούς Εντοπίστηκε η συγκάτοικός του

Περισσότεροι από 50 νεκροί και 200 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την ένοπλη επίθεση σε συναυλία country μουσικής, στο Λας Βέγκας.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ταυτότητα του άνδρα στον οποίο αποδίδεται η επίθεση με 50 νεκρούς σε συναυλία στο Λας Βέγκας.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον 64χρονο Stephen Paddock από το Mesquite της Νεβάδα. Σύμφωνα με το NBC News, ο άνδρας δεν φαίνεται να είχε κάποια σχέση με την τρομοκρατία.

Από τους πυροβολισμούς, κοντά στο ξενοδοχείο Mandalay Bay Hotel and Casino βρήκαν τραγικό θάνατο είκοσι άνθρωποι και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν.

Το μουσικό φεστιβάλ Route 91 Harvest country music festival ήταν σε εξέλιξη, απέναντι από το ξενοδοχείο, στο νότιο τμήμα του Λας Βέγκας. Πιστεύεται πως βρισκόταν σε δωμάτιο του 32ου ορόφου του ξενοδοχείου και από εκεί άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο.

Ο δράστης είναι νεκρός, ωστόσο η αστυνομία συνέχιζε την έρευνα για δύο οχήματα αλλά και τη συγκάτοικο του 64χρονου, Marilou Danley.Οι αρχές δεν έδωσαν καμία λεπτομέρεια σχετικά με το εάν θεωρείται ύποπτη για εμπλοκή στην επίθεση. Πριν λίγο, με ανάρτησή της στο Twitter, η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε πως εντόπισε και τα δύο οχήματα αλλά και τη γυναίκα.

Στα social media αναρτήθηκαν βίντεο που έχουν καταγράψει την ώρα της επίθεσης, αλλά και τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οι σφαίρες έρχονταν «από ψηλά» και σύμφωνα με πληροφορίες, το δωμάτιο ήταν γεμάτο όπλα.



Πληροφορίες στα μέσα κοινωινκής δικτύωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά του πλήθους κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ country.



Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε ότι το περιστατικό της ένοπλης επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και προειδοποιεί τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή.



Παράλληλα, οι αρχές διέκοψαν τις πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο ΜακΚάραν του Λας Βέγκας.

Ανθρωποι με τραύματα από σφαίρες μεταφέρονται σε νοσοκομεία στο Λας Βέγκας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που κάνουν λόγο για πολλά θύματα. Πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά του πλήθους κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ country.

Πανικός επικράτησε σε συναυλία στο Λας Βέγκας, όταν τουλάχιστον ένας άγνωστος πυροβολούσε αδιακρίτως προς το πλήθος, έξω από το Mandalay Καζίνο, στην κεντρική λεωφόρο της πόλης. Πηγές από την αστυνομία κάνουν λόγο για «πολλά θύματα», πληροφορίες κάνουν λόγο για «πολλούς τραυματίες», ενώ κάποιοι μιλούν ακόμα και για «20 νεκρούς». Τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί σε ένα μόνο νοσοκομείο της πόλης, όπου επίσης έχουν μεταφερθεί 24 τραυματίες.

Στα social media αναρτήθηκαν βίντεο που έχουν καταγράψει τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση του ενόπλου. Αυτόπτες μάρτυρες επίσης ανέφεραν πως ο δράστης δεν ήταν ένας, αλλά τουλάχιστον τρεις, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται, αναφέρει το Πρώτο Θέμα. Λίγο αργότερα, αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως η αστυνομία έκανε έφοδο στο δωμάτιο 135 του 32ου ορόφου του ξενοδοχείου του καζίνο, όπου εξουδετέρωσε έναν άντρα, ο οποίος πιστεύεται πως ήταν ο δράστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δωμάτιο ήταν γεμάτο όπλα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες των αναφορών πως οι δράστες ήταν περισσότεροι.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αμερικανικών αρχών μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Mandalay Bay καζίνο, στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφoρίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ σε μουσική εκδήλωση (Route 91 Harvest country music festival).

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα σόσιαλ μίντια ενδέχεται να υπάρχουν αρκετοί νεκροί, ακόμη και 20.

Οι αστυνομικές αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

H αστυνομία του Λας Βέγκας έχει αποκλείσει την περιοχή.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για «αρκετούς τραυματίες και νεκρούς», ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί.

Όπως μεταδίδει το CNNi, αρκετά άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο Twitter ανέβηκε και βίντεο με τον «βασιλιά του Instagram» Dan Bilzerian, να εγκαταλείπει το χώρο πανικόβλητος, ενώ φαίνεται να λέει πως μια κοπέλα δίπλα του πυροβολήθηκε στο κεφάλι. «Γαμώτο, ένα κορίτσι μόλις πυροβολήθηκε στο κεφάλι», ακούγεται να λέει στο βίντεο και συνεχίζει περιγράφοντας τι έζησε, μέσα σε πανικό: «Είναι θεότρελο, πάω να πάρω ένα όπλο και να γυρίσω πίσω, έρχομαι, τι έγινε, κάποιου είδους σφαγή, ένας άντρας είχε βαρύ οπλισμό, σίγουρα, είδα ένα κορίτσι να πυροβολείται στο πρόσωπο δίπλα μου, τα μυαλά της κρέμονταν έξω».



Άλλος μάρτυρας ανέφερε πως «σφαίρες πετούσαν παντού», ενώ ο κόσμος έτρεχε να σωθεί. «Πυροβολούσαν από κάπου ψηλά και ξαναγέμιζαν πολλές φορές», πρόσθεσε ο άντρας.



«Πέσαμε όλοι στο έδαφος και σερνόμασταν μέχρι να φύγουμε» λέει μια γυναίκα.



Την ώρα της επίθεσης, περίπου 10 το βράδυ τοπική, στην σκηνή βρισκόταν ο αστέρας της κάντρι μουσικής Jason Aldean, ενώ πλήθος κόσμου παρακολουθούσε την συναυλία. Με το πού κατάλαβαν πως έπεφταν πυροβολισμοί, οι μουσικοί έφυγαν από την σκηνή, ενώ επικράτησε πανικός.

«Ερευνούμε τις αναφορές για ένοπλο κοντά/γύρω στο Mandalay Bay Casino. Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν την περιοχή» έγραψε νωρίτερα, στο Twitter η αστυνομία του Λας Βέγκας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας ένοπλος έχει πυροβοληθεί από τους αστυνομικούς, στον 32ο όροφο του ξενοδοχείου Mandalay Bay, ενώ προς αναζήτηση βρίσκονται και άλλα άτομα.

Ο χώρος και το ξενοδοχείο έχουν αποκλειστεί.

Επιπλέον, για λόγους ασφαλείας οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αλλάζουν πορεία και θα προσγειωθούν αλλού.