Ματωμένες κάλπες στην Καταλονία: Το 90% ψήφισε ανεξαρτησία

Η καταλανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ότι υπέρ του «ναι» τάχθηκε το 90% όσων συμμετείχαν στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της περιφέρειας, το οποίο η Μαδρίτη είχε απαγορεύσει.

Σύμφωνα με την καταλανική κυβέρνηση, στη διαδικασία συμμετείχαν περίπου 2,26 εκατομμύρια πολίτες. Αυτός ο αριθμός σημαίνει ότι η συμμετοχή ανήλθε στο 42,3% του συνόλου των ψηφοφόρων στην Καταλονία, που φθάνουν τα 5,34 εκατομμύρια, παρά τη μαζική επιχείρηση της ισπανικής αστυνομίας για να εμποδίσει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

"Out of the 2,262,424 ballots that were not seized, 2,020,144 were YES votes, 176,566 were NO votes, 45,586 in blank and 20,129 null votes"