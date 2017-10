Καταλονία: Πώς φθάσαμε ως εδώ. Βία,αίμα, πλαστικές σφαίρες, δεκάδες τραυματίες LIVE

Σοκάρουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν το γύρο του κόσμου από τα αιματηρά επεισόδια που ξέσπασαν στην Καταλονία με το άνοιγμα των εκλογικών κέντρων στα οποία είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί χιλιάδες ψηφοφόροι για το δημοψήφισμα ανεξαρτησίας αυτής της περιοχής της Ισπανίας. Για αδικαιολόγητη βία από το ισπανικό κράτος κάνει λόγο ο πρόεδρος της Καταλονίας, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου.

Στους 337 ο αριθμός των τραυματιών στη Βαρκελώνη, ως συνέπεια της άσκησης αστυνομικής βίας κατά των πολιτών που θέλουν να ψηφίσουν στο απαγορευμένο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία.

Οι υπηρεσίες υγείας στην Καταλονία δηλώνουν ότι 337 άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα λόγω τραυματισμού από τις αστυνομικές δυνάμεις

Η Σοράγια Σάενθ ντε Σανταμαρία αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, δήλωσε στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι: “η ολική ανευθυνότητα της κυβέρνησης της Καταλονίας, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον επαγγελματισμό των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Με αποφασιστικότητα και αναλογικότητα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αποδιοργάνωση των σχεδίων της Ζενεραλιτάτ,” τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια.

Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών: Χουάν Ιγνάθιο Θόιδο

Ο πρόεδρος της επαρχίας της Καταλονίας, Κάρλες Πουτζεμόντ, είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για ότι συνέβη, αλλά και είναι ενδεχόμενο να συμβεί στην Καταλονία

Εννέα αστυνομικοί και δύο μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν τραυματιστεί

Το υπουργείο των Εσωτερικών της Ισπανίας, γνωστοποίησε ότι εννέα αστυνομικοί, αλλά και δύο μέλη των λοιπών υπηρεσιών ασφαλείας, τραυματίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να σταματήσουν την διεξαγωγή του απαγορευμένου από την Μαδρίτη, δημοψηφίσματος της ανεξαρτησίας στην Καταλονία.

Παράλληλα, το υπουργείο δημοσιοποίησε βίντεο “κουκουλοφόρων” που πετούν αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, στο κέντρο της Βαρκελόνης.

Ισπανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τραυματία από σφαίρα στο μάτι

Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν τον τραυματισμό ενός πολίτη στο μάτι από ελαστική σφαίρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Sant Pau) στην Βαρκελώνη, ενώ βρίσκεται στο χειρουργείο. Φαίνεται, πως τραυματίστηκε από βολή αστυνομικού μετά την μετακίνηση του από το ινστιτούτο (Ramón Llull) στο οποίο είχε οργανωθεί εκλογικό κέντρο.

Ιγκλέσιας προς Ραχόι: Αυτή είναι η νίκη σας;

Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας κατηγόρησε σήμερα την ισπανική κυβέρνηση και την αστυνομία, για την άσκηση βίας κατά των πολιτών της Καταλονίας, τονίζοντας ότι ο ίδιος, αποκηρύσσει το σημερινό έγκλημα κατά της δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στην αστυνομική βία κατά των πολιτών εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τα όσα γίνονται σε βάρος της δημοκρατίας. “Γριές γυναίκες σύρθηκαν. Διεφθαρμένο, υποκριτικό κι ανώφελο,” έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Αργότερα, προχώρησε σε νέα ανάρτηση μαζί με φωτογραφίες από την άσκηση της αστυνομικής βίας, για ν’ αναρωτηθεί: “Αυτή είναι η νίκη σας;”

13:55Παραίτηση Ραχόι ζητά η δήμαρχος της Βαρκελώνης

H δήμαρχος Βαρκελώνης Αντα Κολάου ζητά την παραίτηση Ραχόι μετά από τα βίαια επεισόδια που προκάλεσαν με εντολή του οι ισπανικές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι κάλπες ήταν προγραμματισμένο να ανοίξουν στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας). Θα κλείσουν στις 20:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας). Το κλίμα; Εκρηκτικό! Η Μαδρίτη έχει απαγορεύσει το δημοψήφισμα, αλλά οι αυτονομιστές είναι ανένδοτοι!

Ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει τον... κακό χαμό που επικρατεί στην Καταλονία. Τα άγρια επεισόδια βρίσκονται σε εξέλιξη σε έναν δρόμο και ξαφνικά ακούγονται οι πυροβολισμοί! Άνδρας της αστυνομίας φαίνεται στα αριστερά του πλάνου να πυροβολεί στον αέρα, με τον ήχο να είναι εκκωφαντικός!

Η ισπανική αστυνομία έχει αρχίσει να επεμβαίνει στα εκλογικά κέντρα της Καταλονίας, την ώρα που χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από αυτά, παρά τη βροχή, αποφασισμένοι να διεξάγουν το δημοψήφισμα.

Ο πρόεδρος της επαρχίας της Καταλονίας καταδίκασε την αδικαιολόγητη βία από το ισπανικό κράτος:

Στα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αστυνομικοί απωθούν με τη βία τους ψηφοφόρους, προκειμένου να τους εμποδίσουν από το να μπουν στα εκλογικά κέντρα και να ψηφίσουν, με τα χτυπήματά τους να είναι "τυφλά" με αποδέκτες ακόμη και μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, ενώ υπήρξαν και αναφορές για χρήση πλαστικών σφαιρών από την πλευρά της αστυνομίας.



«Είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι», φωνάζουν οι συγκεντρωμένοι έξω από εκλογικό κέντρο της Βαρκελώνης, στο οποίο έχει αρχίσει να επεμβαίνει η ισπανική αστυνομία, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters.



Φορτηγάκια της αστυνομίας και ένα ασθενοφόρο βρίσκονται σταθμευμένα κοντά στο εκλογικό κέντρο όπου έχουν ξεσπάσει οι ταραχές.



Σύμφωνα με το ΑFP, η αστυνομία έχει περικυκλώσει το αθλητικό κέντρο όπου πρόκειται να ψηφίσει ο πρόεδρος της επαρχίας Κάρλες Πουτζεμόντ.



Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η αστυνομία και η εθνοφρουρά έχουν αρχίσει να κατάσχουν κάλπες και ψηφοδέλτια από εκλογικά κέντρα στην Καταλονία.

