Καταλονία: Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ψηφοφόρων έξω από εκλογικά κέντρα

Τεταμένη είναι η ατμόσφαιρα έξω από εκλογικά κέντρα που παραμένουν υπό κατάληψη προκειμένου να διεξαχθεί το -απαγορευμένο από την κυβέρνηση- δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας.



Η ισπανική αστυνομία έχει αρχίσει να επεμβαίνει στα εκλογικά κέντρα της Καταλονίας, την ώρα που χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από αυτά, παρά τη βροχή, αποφασισμένοι να διεξάγουν το δημοψήφισμα.

Στα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεκάδες μέλη των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών της ισπανικής αστυνομίας απωθούν με τις ασπίδες τους εξαγριωμένους ψηφοφόρους. που είναι συγκεντρωμένοι έξω από εκλογικό κέντρο της Βαρκελώνης, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Καταλονίας.



«Είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι», φωνάζουν οι συγκεντρωμένοι έξω από εκλογικό κέντρο της Βαρκελώνης, στο οποίο έχει αρχίσει να επεμβαίνει η ισπανική αστυνομία, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters.



Φορτηγάκια της αστυνομίας και ένα ασθενοφόρο βρίσκονται σταθμευμένα κοντά στο εκλογικό κέντρο όπου έχουν ξεσπάσει οι ταραχές.



Σύμφωνα με το ΑFP, η αστυνομία έχει περικυκλώσει το αθλητικό κέντρο όπου πρόκειται να ψηφίσει ο πρόεδρος της επαρχίας Κάρλες Πουτζεμόντ.



Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η αστυνομία και η εθνοφρουρά έχουν αρχίσει να κατάσχουν κάλπες και ψηφοδέλτια από εκλογικά κέντρα στην Καταλονία.

Τα social media καλύπτουν το γεγονός:

This is the metaphor of what happens when Spain try to down Democracy in #Catalonia pic.twitter.com/jfCHWFxic0