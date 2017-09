Απίστευτες αποκαλύψεις με πιπεράτες λεπτομέρειες για την ζωή του Ζακ Σιράκ

Απίστευτες αποκαλύψεις με πολλές πιπεράτες λεπτομέρειες για την ερωτική ζωή του πρώην Γάλλου Προέδρου, Ζακ Σιράκ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από 48 ώρες αποκαλύπτει ότι γυμνές γυναίκες που «φλέγονταν από πόθο» περίμεναν στην ουρά για να κάνουν σεξ με τον Ζακ Σιράκ στο προεδρικό αεροπλάνο.

Ανάμεσα σε αυτές τις γυναίκες ήταν «βουλευτές, υπουργοί, σύμβουλοι, γυναίκες της μεσαίας τάξης, αλλά και άγνωστες».

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Αρνό Αρντουάν, βασίστηκε κυρίως σε συνεντεύξεις με τον Ντάνιελ Λε Κόντε, που ήταν κάποτε στενός συνεργάτης του Σιράκ. Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας επίσης πηγές από την καρδιά του Μεγάρου των Ηλυσίων, φέρνει στη δημοσιότητα τα όργια των αρχηγών κρατών στη Γαλλία.

Στο βιβλίο του, με τίτλο «President, the Night has just Fallen», ο Αρντουάν δίνει πολλές λεπτομέρειες.

Ο παντρεμένος Ζακ Σιράκ, που είναι σήμερα 84 ετών, είχε μια σειρά από ερωμένες και είχε το παρατσούκλι «τρία λεπτά, μαζί με το ντους».

«Έγδυνε τις γυναίκες και τις έκανε δικές του χωρίς προκαταρτικά» γράφει ο Αρντουάν απλά «επειδή ο χρόνος ήταν πιεστικός, επειδή η ποσότητα είχε πάντα προτεραιότητα».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον συγγραφέα, το μέρος όπου γίνονταν τα περισσότερα όργια ήταν το επίσημο προεδρικό αεροσκάφος του Ζακ Σιράκ -εκεί απατούσε ασύστολα τη σύζυγό του Μπερναντέτ Σιράκ.

Το βιβλίο αναφέρει: «Υπήρχαν οι τακτικές, οι αγαπημένες και τα ορεκτικά. Άλλες που μοιράζονταν το ίδιο αεροσκάφος με τον πρόεδρο, περίμεναν γυμνές στα ιδιωτικά του δωμάτια».

Μάλιστα αναφέρεται ακόμη πως την νύχτα που πέθανε η πριγκίπισσα Νταϊάνα μετά το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, το 1997, οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον Ζακ Σιράκ γιατί ήταν στο κρεβάτι με την Ιταλίδα ηθοποιό Κλαούντια Καρντινάλε...