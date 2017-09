Ινδία: Τραγωδία σε σιδηροδρομικό σταθμό: 22 νεκροί, 30 τραυματίες

Πανικός επικράτησε το πρωί της Παρασκευής σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Μουμπάι της Ινδίας, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 22 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30.

Αν και η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι γνωστή, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν κάποιος άρχισε να φωνάζει ότι η γέφυρα στον σταθμό Έλφινστοουν κατέρρευσε εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης. Αμέσως όσοι βρίσκονταν στα γεμάτα κόσμο βαγόνια προσπάθησαν να γλιτώσουν, πέφτοντας ακόμη και από τα παράθυρα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα παιδί.

