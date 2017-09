Πέθανε η γυναίκα που ζύγιζε 500 κιλά. Bίντεο

Η Αιγύπτια Eman Ahmed Abd El Aty ήταν η βαρύτερη γυναίκα στον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να χάσει τα 300 από τα συνολικά 500 κιλά που ζύγιζε, η 37χρονη πέθανε, έπειτα από επιπλοκές που σχετίζονται με άλλα προβλήματα υγείας που είχε.



Η Eman Ahmed Abd El Aty, πέθανε τη Δευτέρα στις 10:36 π.μ., λόγω επιπλοκών από καρδιακές παθήσεις και νεφρική δυσλειτουργία, σύμφωνα με δήλωση του νοσοκομείου Burjeel στο Αμπού Ντάμπι, όπου νοσηλευόταν.



Η γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Άμπου Ντάμπι από τον Μάιο, όπου μεταφέρθηκε μετά την επέμβαση στην Ινδία.





