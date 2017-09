Ανακαλύφθηκε "χαμένη" πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου 2.000 χρόνια μετά

Μία πόλη που πιστεύεται ότι δρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο και η οποία ήταν «χαμένη» για περισσότερα από 2.000 χρόνια, εντόπισαν αρχαιολόγοι στο Ιράκ με τη βοήθεια φωτογραφιών από drone και αποχαρακτηρισμένων δορυφορικών εικόνων της CIA.

Η αρχαία πόλη ανακαλύφτηκε στην ευρύτερη του οικισμού Qalatga Darband από μία ομάδα Ιρακινών και Βρετανών αρχαιολόγων, με επικεφαλής ειδικούς από το Βρετανικό Μουσείο.

«Είναι ακόμη νωρίς, αλλά πιστεύουμε πως ήταν μια πόλη γεμάτη κόσμο, στον δρόμο από το Ιράκ προς το Ιράν» δήλωσε στους Times ο επικεφαλής της ομάδας, John MacGinnis. Οι αρχαιολόγοι είχαν προσέξει, αρχικά, τη συγκεκριμένη περιοχή, όταν απόρρητες δορυφορικές εικόνες της CIA από τη δεκαετία του 1960 αποχαρακτηρίστηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 1996. Σε αυτές, διακρινόταν το περίγραμμα ερειπίων.

