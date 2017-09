Πέθανε ο Τσαρλς Μπράντλεϊ, η ψυχή της αμερικανικής σόουλ

Ο Τσαρλς Μπράντλεϊ (Charles Bradley), ο τραγουδιστής της soul που έγινε διάσημος σε μεγάλη ηλικία, πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 68 ετών. Ο πρώην σωσίας του Τζέιμς Μπράουν με το ψευδώνυμο «the screaming eagle of soul» κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ «No Time For Dreaming» το 2011 σε ηλικία 62 ετών.

Ο Μπράντλεϊ διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου πέρυσι. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ανακοίνωσε την ακύρωση της περιοδείας του στις ΗΠΑ, τη Νότια Αμερική και την Ευρώπη, καθώς ενώ είχε υποβληθεί σε θεραπεία, ανιχνεύθηκε μετάσταση στο ήπαρ του. «Σας αγαπώ όλους εκεί έξω, κάνατε τα όνειρά μου πραγματικότητα» είχε αναφέρει σε δήλωση τότε. «Όταν επιστρέψω, θα επανέλθω δυνατός, με την αγάπη του Θεού. Με τη θέληση του Θεού, θα επιστρέψω σύντομα». Το Σάββατο ανακοινώθηκε ο θάνατός του με ανάρτηση του εκπροσώπου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Με βαριά καρδιά αναγγέλλουμε τον θάνατο του Τσαρλς Μπράντλεϊ. Σας ευχαριστώ για τις σκέψεις και τις προσευχές σας αυτή τη δύσκολη περίοδο». «Ο Μπράντλεϊ ήταν πραγματικά ευγνώμων για όλη την αγάπη που εισέπραττε από τους θαυμαστές του και ελπίζουμε ότι το μήνυμά του για αγάπη θα συνεχίσει να μεταδίδεται» σημείωσε ο εκπρόσωπός του.

Γεννημένος στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα το 1948, ο Μπράντλεϊ μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας στο Μπρούκλιν. Ταξίδευε συνεχώς, έκανε διάφορες δουλειές, όπως μάγειρας σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Μέιν και ήταν άστεγος για κάποιο χρονικό διάστημα.

Λίγο καιρό πριν αρχίσει να παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Τζέιμς Μπράουν με τίτλο «Black Velvet», δολοφονήθηκε ο αδελφός του Τζο. «Χρειάστηκε να περάσουν 62 χρόνια για με βρει κάποιος» δήλωσε στο NPR το 2011, «αλλά ευχαριστώ τον Θεό. Κάποιους ανθρώπους δεν τους ανακαλύπτουν ποτέ.»

Σε συνέντευξη του 2016 στο Rolling Stone, είπε ότι στην πρώτη του εμπειρία από συναυλία του Τζέιμς Μπράουν, στο θέατρο Apollo της Νέας Υόρκης το 1962, του «κόπηκε η ανάσα». «Δεν ήξερα ποιος ήταν ο Τζέιμς Μπράουν, αλλά ήθελα να τον δω» είπε.

«Όταν κάλεσαν τον Τζέιμς Μπράουν στη σκηνή, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είχαν αυτό το μωβ και το κίτρινο φως - τα δύο αγαπημένα μου χρώματα. Και ήρθε στη σκηνή, πετώντας στο ένα πόδι και είπα, “Τι στο καλό είναι αυτό;”. Και ήμουν υπνωτισμένος. Είχα απλά φύγει. Ήμουν συγκλονισμένος. Σοκαρισμένος. Είπα: "Πω πω. Θέλω να γίνω κάτι τέτοιο"» πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη.

«Όταν εμφανίζομαι στη σκηνή, προσπαθώ να δώσω σε όλους μια μικρή γεύση από την ψυχή μου. Κοιτάζω στα πρόσωπα των ανθρώπων και βλέπω σε αυτά, στοιχεία, που βλέπω στον εαυτό μου: πολύ οδύνη και πόνο. Προσπαθώ να τους χαρίσω χαρά: αυτό είναι το κύριο κίνητρό μου» ανέφερε σε δηλώσεις του όταν ήταν πλέον διάσημος. Κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ με τη δισκογραφική εταιρεία Daptone Records No Time for Dreaming (2011), Victim of Love (2013) και Changes (2016).

Μεγάλες επιτυχίες του είναι τα The World (Is Going Up in Flames) και Strictly for You και εμφανιζόταν στα πιο δημοφιλή φεστιβάλ, Primavera Sound, Coachella, Lollapalooza και Glastonbury. Μεταξύ των πολλών μηνυμάτων που έγραψαν καλλιτέχνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την είδηση του θανάτου το κουαρτέτο τζαζ από τον Καναδά Badbadnotgood ανέφερε: «Θα θυμόμαστε για πάντα τις εκπληκτικές εμφανίσεις μας μαζί του και τις στιγμές που με τη δύναμη και το πνεύμα του μας έκανε να κλάψουμε. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη ένας πραγματικός ήρωας». Την ιστορία της ζωής του εξιστορεί το ντοκιμαντέρ «Charles Bradley: Soul of America» του 2012.