Μπήκε σε εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί. Μια νεκρή γυναίκα, 8 τραυματίες

Στο Νάσβιλ του Τενεσί ένας άνδρας μπήκε σε μια εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα να σκοτώσει μια γυναίκα και να τραυματίσει άλλους 8 ανθρώπους.

Η αστυνομία κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και να τον συλλάβει, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων. Όπως μεταδίδει με το τοπικό μέσο ενημέρωσης «Tennesean» η αστυνομία έλαβε πολλές κλήσεις γύρω στις 11:15 το πρωί (τοπική ώρα) για πυροβολισμούς στον «Ναό του Ιησού» στο Νάσβιλ και στη συγκεκριμένα στην περιοχή Αντιόχεια.

Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα κίνητρα του δράστη αλλά και η σοβαρότητα της κατάστασής των υπόλοιπων τραυματιών, που οι περισσότεροι είναι πάνω από 60 χρονών.

Reported shooting at Burnette Chapel Church of Christ on Pin Hook Rd. in Antioch. pic.twitter.com/Gyak0jEDRZ