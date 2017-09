Εκτακτο: Σούπερ βομβαρδιστικά των ΗΠΑ πέταξαν κοντά στη Βόρεια Κορέα

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί σύσσομος ο πλανήτης την αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Βόρειας Κορέας. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά τύπου Β-1Β, συνοδευόμενα από μαχητικά F-15 πέταξαν σε διεθνή εναέριο χώρο, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Βόρειας Κορέας σε μία επίδειξη δύναμης που, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, καταδεικνύει το εύρος των επιλογών που βρίσκονται στην διάθεση του Αμερικανού Προέδρου.



Η πτήση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ο υπουργός Εξωτερικών της Β. Κορέας εκφωνήσει την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη.



“Πρόκειται για το βορειότερο σημείο από την Αποστρατικοποιημένη Ζώνη, που χωρίζει Βόρεια και Νότια Κορέα, στο οποίο έχουν πετάξει αμερικανικά αεροσκάφη τον 21ο αιώνα”, δήλωσε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου Ντέινα Γουάιτ, ενώ χαρακτήρισε το πυρηνικό πρόγραμμα της Β. Κορέας "τεράστια απειλή".



"Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλο το εύρος των στρατιωτικών μας δυνατοτήτων για να υπερασπιστούμε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους μας", πρόσθεσε η Γουάιτ.



Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειρηνικού των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, τα βομβαρδιστικά απογειώθηκαν από τη νήσο Γκουάμ και η πτήση τους επιδεικνύει την "ισχυρή δέσμευση των ΗΠΑ να υπερασπιστούν εαυτόν και τους συμμάχους τους" αλλά και τη σημασία την οποία δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην "απερίσκεπτη συμπεριφορά" της Πιονγιάνγκ.

#USAF bombers, fighters fly in international airspace east of #NorthKorea, farthest north of the DMZ in 21st century https://t.co/R5DLUQigSF pic.twitter.com/fsFx4Q1oKE