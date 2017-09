Μεξικό: Μάχη με το χρόνο για ανεύρεση επιζώντων. Αγώνας για να σωθεί ένα κοριτσάκι

Συνεχίζεται η αδιάκοπη μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο, στα συντρίμμια των κτηρίων στο κεντρικό Μεξικό, με την ελπίδα ότι θα απεγκλωβιστούν επιζώντες, μετά το φονικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ.

Την ώρα που ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 230, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ο απεγκλωβισμός ενός κοριτσιού από το σχολείο που κατέρρευσε, δίνει ελπίδα.

Τα τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν ζωντανά την επιχείρηση διάσωσής της, η οποία ξεκίνησε όταν μέλη των σωστικών συνεργείων την είδαν να κινεί το χέρι της και πέρασαν μια σωλήνα μέσα από τα συντρίμμια, ώστε να της δώσουν λίγο νερό.

Το όνομα του κοριτσιού δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Η οικογένειά της περιμένει αγωνιώντας σε κοντινή απόσταση.

Οι διασώστες κινούνταν αργά: σήκωσαν μια αυτοσχέδια σκαλωσιά για να αποτρέψουν τον κίνδυνο να πέσουν κι άλλα συντρίμμια και αναζητούσαν έναν τρόπο να φθάσουν στο παιδί μέσα από τα χαλάσματα, που παραμένουν εξαιρετικά ασταθή. Παρακαλούσαν τους ανθρώπους που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο να κάνουν ησυχία, για να μπορούν να ακούν το παιδί.

Η επιχείρηση είναι μέρος της έρευνας για τα δεκάδες θύματα που εκφράζονται φόβοι ότι παραμένουν θαμμένα στα συντρίμμια του σχολείου Ενρίκε Ρεμπσαμέν, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως σκοτώθηκαν 21 παιδιά επτά ως δεκατριών ετών και πέντε ενήλικοι όταν σημειώθηκε ο σεισμός των 7,1 βαθμών την Τρίτη.

«Είδα πέντε παιδιά ζωντανά, αλλά τα έχουν παγιδεύσει μεταλλικές βέργες», είπε καθώς έπεφτε η νύχτα ένα στέλεχος της Πολιτικής Προστασίας.

Ο σεισμός ισοπέδωσε εκατοντάδες κτίρια σε όλη τη χώρα.

«Έχουμε ακόμη πολλές ελπίδες ότι θα σώσουμε παιδιά», είπε ο Νταβίντ Πόρας, ένας από τους δεκάδες εθελοντές που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης των παιδιών ηλικίας 3 ως 14 ετών που παγιδεύτηκαν.

«Αλλά πάμε αργά, σαν χελώνες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το πρωί της Τετάρτης, μέλη σωστικών συνεργείων είπαν πως ένας δάσκαλος και δυο μαθητές έστειλαν μηνύματα με τα κινητά τους κάτω από τα συντρίμμια. Γονείς κρατιούνται μόνο από την ελπίδα ότι τα παιδιά τους ζουν ακόμα.

Ο σεισμός, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 100 ανθρώπους στην πρωτεύουσα, έπληξε το Μεξικό ακριβώς 32 χρόνια μετά την καταστροφική δόνηση του 1985 που άφησε πίσω της χιλιάδες θύματα. Η χώρα δεν είχε ακόμη συνέλθει από τον σεισμό των 8,2 βαθμών που είχε σημειωθεί πριν από δύο εβδομάδες στο νότιο τμήμα της, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 100 άνθρωποι.

Σε όλη την Πόλη του Μεξικού, τα μέλη των σωστικών συνεργείων βοηθούν εθελοντές και πολίτες επιστρατεύοντας σκυλιά, κάμερες, ανιχνευτές κίνησης και θερμότητας για τον εντοπισμό ανθρώπων που μπορεί να είναι ακόμη ζωντανοί.

Ενισχύσεις άρχισαν να φθάνουν από τον Παναμά, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Χιλή και το Ισραήλ, σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ. Η Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) ανακοίνωσε ότι στέλνει μια ομάδα διασωστών, κατόπιν αιτήματος της μεξικανικής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο κήρυξε τριήμερο πένθος.

«Η προτεραιότητα συνεχίζει να είναι να σωθούν άνθρωποι που παγιδεύτηκαν σε κτίρια που κατέρρευσαν και να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες», είπε ο πρόεδρος Πένια Νιέτο. «Κάθε λεπτό μετράει», συμπλήρωσε.

Ο Μεξικανός Πρόεδρος έκανε κάτι ασυνήθιστο για αυτόν, βγήκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων ανακούφισης των θυμάτων μετά και τους δύο σεισμούς, κάτι που πολιτικοί παρατηρητές αποδίδουν στο ότι απομένει λιγότερο από ένας χρόνος ως τις επόμενες προεδρικές εκλογές και συνδέουν με το ότι η αντίδραση του PRI στο σεισμό του 1985 ήταν μια από τις αιτίες που το οδήγησαν να απολέσει την μονοκρατορία του στο μεξικανικό πολιτικό σκηνικό, που κράταγε 71 χρόνια. Ο Πένια Νιέτο, ο πρώτος πρόεδρος του Επαναστατικού Θεσμικού Κόμματος αφότου αυτό είχε χάσει την εξουσία το 2000, δεν θέλει να χρεωθεί μια νέα ήττα στις επόμενες εκλογές.

