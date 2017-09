Κυκλοφορούσε με σβάστικα στο μπράτσο και τον έσπασαν στο ξύλο. Βίντεο

Διαστάσεις... επιδημίας έχει λάβει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό ενός άνδρα ο οποίος κυκλοφορούσε με ναζιστική σβάστικα καρφιτσωμένη στο μανίκι του μπουφάν του.

Το περιστατικό συνέβη στο Σιάτλ, όπου ένας χρήστης των social media εντόπισε τον νεοναζί άνδρα και κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να επιτίθεται φραστικά σε αφροαμερικάνους επιβάτες.

Συνεπιβάτης του τον τράβηξε φωτογραφία και την ανέβασε στο Twitter με το σχόλιο: «ναζί κουρ@δ@ είναι στο λεωφορείο και κατευθύνεται στο κέντρο του Σιάτλ. Αυτός που τράβηξε τη φωτο ανέφερε ότι παρενοχλούσε μαύρο επιβάτη».

#AntiFascistAlert



Nazi shit head seen on D line headed to downtown #Seattle



Submitter said they were harassing a black man on the bus pic.twitter.com/ianQUnyCsC