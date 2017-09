Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό. Bίντεο - ντοκουμέντο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεξικό το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδος). Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα.

Κτίρια ταρακουνήθηκαν στην Πόλη του Μεξικού, χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει πανικόβλητοι στους δρόμους, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

M7.1 #earthquake ( #sismo ) strikes 115 km SE of Mexico City ( #Mexico ) 15 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/2Tbrv0sIyy

RT @weatherchannel: JUST IN: 7.1 magnitude #earthquake recorded southeast of Mexico City. pic.twitter.com/IK0JT3cY0T