Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης βρέθηκε σε πλοίο Έλληνα εφοπλιστή

Την ανακάλυψη δεμάτων βάρους 121 κιλών με κοκαΐνη σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Μάλτας πραγματοποίησαν οι αρχές του Περού. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tradewinds το πλοίο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Danaos Shipping, της οποίας ηγείται ο Έλληνας εφοπλιστής Γιάννης Κούστας.



Πρόκειται, σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών», για έναν από τους πλουσιότερους Έλληνες καθώς διευθύνει μια από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος ανεξάρτητες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο. «Διδάκτορα» της ελληνικής ναυτιλίας τον αποκαλούσε η ιστοσελίδα capital.gr (2/10/2008).



Στις 13 Μαΐου 2013 ο Γιάννης Κούστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Danaos Shipping Corporation Ltd» βραβεύτηκε από τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια για την προσφορά του Ιδρύματος στην Ελληνική Αστυνομία σχετικά με το κυνήγι της «λαθρομετανάστευσης», όπως είχε πει ο υπουργός. Ο εφοπλιστής είχε πληρώσει για να αγοραστούν φουσκωτά για την περιφρούρηση του Έβρου, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ», τμήμα της επιχείρησης «Ξένιος Δίας».



Στο πλοίο βρέθηκαν, ακόμη 16,243 δολάρια σε μετρητά. Το πλοίο είχε 23 άτομα πλήρωμα, ανάμεσά τους 16 Ουκρανοί (όπως και ο καπετάνιος), 3 Ρώσοι και 5 Τανζανοί. Την είδηση επιβεβαίωσε η ίδια η εταιρεία με ανακοίνωση σήμερα στην οποία αναφέρει πως ήταν τα μέλη του πληρώματος εκείνα που βρήκαν την κοκαΐνη στο πλοίο και την παρέδωσαν στις αρχές του Περού.

Η ανακοίνωση της Danaos Shipping:



Η DANAOS SHIPPING CO LTD στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της εταιρείας διεξάγει επιθεωρήσεις των πλοίων της, κυρίως όταν τα πλοία βρίσκονται σε λιμάνια ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών. Μία τέτοια έρευνα έγινε στο πλοίο DIMITRIS C από το πλήρωμα του, στο λιμάνι Ilo του Περού στις 14 Σεπτεμβρίου.



Κατά τη διάρκεια της έρευνας ποσότητα ναρκωτικών, η οποία ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε δυσπρόσητο χώρο, βρέθηκε από μέρος του πληρώματος. Αμέσως δόθηκε εντολή στον πλοίαρχο να ενημερώσει τις αρχές, οι οποίες επιβιβάστηκαν στο πλοίο με μία μεγάλη ομάδα της αστυνομίας με εκπαιδευμένα σκυλιά. Πλήρης έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις αρχές, συνοδευόμενες από την επιτροπή ασφαλείας του πληρώματος, εκπρόσωπο του γραφείου ο οποίος ταξίδεψε από την Ελλάδα και εκπροσώπους των τοπικών ασφαλιστών της εταιρείας (P&I). Δεν βρέθηκαν άλλες παράνομες ουσίες.



Επιπλέον, ο τοπικός εισαγγελέας ανέκρινε ορισμένα μέλη του πληρώματος. Η όλη διαδικασία άρχισε στις 14 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου. Το πλοίο και το πλήρωμα βρέθηκαν αθώοι και αποδεσμεύτηκαν χωρίς καμία κατηγορία. Το πλοίο απέπλευσε στις 15:00 στις 17 Σεπτεμβρίου.

