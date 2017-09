Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείων

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στο Κουίνς της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τους New York Times, ένα από τα θύματα ήταν πεζός που εντοπίστηκε παγιδευμένος κάτω από ένα από τα λεωφορεία. Ένας άλλος ήταν επιβάτης του ενός λεωφορείου και ο τρίτος νεκρός ήταν οδηγός του δεύτερου.

Τα λεωφορεία συγκρούστηκαν στη διασταύρωση των οδών Main Street και Northern Boulevard. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι τραυματίες από τη σύγκρουση του τουριστικού λεωφορείου με λεωφορείο της γραμμής ανέρχονται σε τουλάχιστον 16, ενώ μια μικρή φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα οχήματα.

PLEASE AVOID MAIN ST & NORTHERN BLVD DUE TO A VERY SERIOUS COLLISION INVOLVING 2 BUSES. **HEAVY TRAFFIC DELAYS** pic.twitter.com/zvtu9l20eF