Συναγερμός στο Μπέρμιγχαμ: Πιάστηκε ύποπτος με μαχαίρι

Συναγερμός στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ. Βρετανοί αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο που κρατούσε μαχαίρι κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Νιου Στριτ, όπως ανέφερε στον ιστότοπό της η τοπική εφημερίδα Birmingham Mail.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εφημερίδα διακρίνεται ένας άνδρας, ντυμένος στα μαύρα, πεσμένος στο έδαφος. Δύο αστυνομικοί τον σημαδεύουν, πιθανόν με όπλα ακινητοποίησης (Taser) και ο ένας τον πλησιάζει και του αποσπά από το χέρι ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε στη Νιου Στριτ, κοντά στον ομώνυμο σιδηροδρομικό σταθμό. Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα.

BREAKING: Officers from British Transport Police have arrested a man after he was reportedly wielding a knife on New Street. pic.twitter.com/mvFpOJkJXZ