Εκρήξεις στο μετρό του Λονδίνου. Πανικός και τραυματίες

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο μετρό του Λονδίνου, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Η εφημερίδα free press του Λονδίνου, η Metro, κάνει λόγο για έκρηξη ενός λευκού κοντέινερ στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου και αναφέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκαύματα στο πρόσωπο.

Η έκρηξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σημειώθηκε μέσα σε βαγόνι του μετρό στον σταθμό Parsons Green του δυτικού Λονδίνου.

Ο σταθμός έχει κλείσει και τα δρομολόγια της District Line δεν εκτελούνται από τον σταθμό Earls Court έως το Wimbledon.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό αλλά δεν σχολίασε περαιτέρω.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Ωστόσο, φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο Twitter από το περιστατικό δείχνουν μια τσάντα που φαίνεται να περιέχει ένα δοχείο να έχει αρπάξει φωτιά.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15 Σεπτεμβρίου 2017

.@sophieraworth says she has seen a woman being stretchered into an ambulance with burns 'from top to toe' at Parsons Green. pic.twitter.com/YvVFBdyy3A — Victoria Derbyshire (@VictoriaLIVE) 15 Σεπτεμβρίου 2017