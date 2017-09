Η Β. Κορέα εκτόξευσε νέο πύραυλο που πέρασε πάνω από την Ιαπωνία

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε το πρωί της Παρασκευής έναν πύραυλο ο οποίος πέταξε πάνω από την Ιαπωνία, ανακοίνωσε η ιαπωνική κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία περί εκτόξευσης ενός πυραύλου που μετέδωσε νωρίτερα το νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το νοτιοκορεάτικο γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

Ο πύραυλος πέταξε πάνω από τη νήσο Χοκάιντο στις 07:06 τοπική ώρα (01:06 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισαν οι ιαπωνικές αρχές, τονίζοντας ότι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης J-Alert ενεργοποιήθηκε σε πολλές περιοχές στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Τάρο Κόνο δήλωσε ότι θεωρεί πως ο πύραυλος ήταν ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM), δοθέντος του βεληνεκούς του, μεταδίδει η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

Από την πλευρά του ο στρατός των ΗΠΑ, που επιβεβαίωσε πριν από λίγο ότι κατέγραψε την εκτόξευση και παρακολούθησε την τροχιά του πυραύλου, έκανε λόγο για έναν βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς κι εκτίμησε ότι δεν αποτελούσε απειλή για το Γκουάμ ή κάποιο άλλο τμήμα του αμερικανικού εδάφους.

Νωρίτερα το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος άγνωστου τύπου από την περιοχή Σουνάν της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας, της Πιονγκγιάνγκ, και πέταξε προς τα ανατολικά.

Ο Λευκός Οίκος, η προεδρία της Νότιας Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας αυτής.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως σήμερα Παρασκευή μετά τη νέα εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα, ανακοίνωσε η προεδρία του κορυφαίου οργάνου του Οργανισμού.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 22:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η αιθιοπική προεδρία του ΣΑ. Μια διπλωματική πηγή διευκρίνισε ότι η συνεδρίαση αυτή θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

After N. Korea's latest missile launch, S. Korea's military says it fired a missile of its own into the East Sea. https://t.co/yne2yTKMEW pic.twitter.com/bu5vbegvJu