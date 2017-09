Ένας νεκρός μαθητής από τους πυροβολισμούς στο σχολείο της Ουάσιγκτον

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σποκάν δήλωσε: «Η απειλή έλαβε τέλος». Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως ένας μαθητής έχασε την ζωή του κατά της διάρκεια της επίθεσης.



Οι πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών παραμένουν συγκεχυμένες με πηγές να αναφέρουν πως τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια του περιστατικού, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για έξι τραυματίες.



Το νοσοκομείο Sacred Heart επιβεβαίωσε πως νοσηλεύονται εκεί δύο άτομα, η κατάσταση υγείας των οποίων κρίνεται σταθερή.



«Η επίθεση με πυροβολισμούς στο Λύκειο Freeman είναι αποκαρδιωτική. Όλοι οι κάτοικοι της Ουάσιγκτον έχουν στις σκέψεις τους τα θύματα και τις οικογένειες τους», έγραψε στο twitter ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, Τζέι Ίνσλι.



Από την πρώτη στιγμή κατέφτασαν στο σχολείο ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και τουλάχιστον πέντε ασθενοφόρα και ελικόπτερα.



Το γραφείο του σερίφη ενημέρωσε πως οι αστυνομικοί εξέτασαν εξονυχιστικά όλες τις δομές του Λυκείου, ενώ όλα τα σχολεία της περιοχής έκλεισαν για προληπτικούς λόγους.

Πολλοί από τους γονείς των μαθητών έφτασαν στο Λύκειο από την πρώτη στιγμή για να ενημερωθούν για την κατάσταση των παιδιών τους.

