Γιούνκερ: Ζητούμε τη δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς να οδηγήσουμε σε θάνατο την ανάπτυξη

Ο άνεμος επέστρεψε στα πανιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οφείλουμε να τον εκμεταλλευθούμε. Ενα παράθυρο ευκαιρίας έχει ανοίξει σήμερα, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, και δεν θα μείνει ανοικτό για πάντα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ομιλία του από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρουσιάζοντας το όραμά του για την αναγέννηση της Ενωσης.

Η Ευρώπη μπορεί να δώσει αποτελέσματα για τους πολίτες της όπου και όταν χρειαστεί τόνισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Οι οικονομικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί προς όφελός μας καθώς είμαστε σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης για όλα τα κράτη μέλη της είπε ο κ. Γιούνκερ.

Ζητούμε τη δημοσιονομική πειθαρχία αλλά δεν θέλουμε να οδηγήσουμε σε θάνατο την ανάπτυξη, τόνισε ο κ. Γιούνκερ. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πια είναι η αρχική μας πορεία, ανέφερε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Ευρωπαϊκή στρατηγική για ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες»

«Σοκαρισμένος» από το σκάνδαλο της παραποίησης των τιμών των εκπομπών ρύπων από την αυτοκινητοβιομηχανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ διατυπώνοντας την απαίτηση για καθαρά αυτοκίνητα στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση σχεδιάζει μία ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική που θα αποτελέσει εγγύηση για ανταγωνιστικές βιομηχανίες, είπε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσει εμπορικές συνομιλίες με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις νέες εμπορικές συμφωνίες έως το 2019.

Η ΕΕ σχεδιάζει να θεσπιστεί λεπτομερής έλεγχος για τις ξένες επενδύσεις σε στρατηγικής σημασίας τομείς και επιχειρήσεις της ΕΕ, δήλωσε ο Γιούνκερ κατά την ομιλία του από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρουσιάζοντας το όραμά του για την αναγέννηση της Ένωσης.

Ο κ. Γιούνκερ παρουσίασε το έκτο σενάριο της λεγόμενης «Λευκής Βίβλου» της οποία τα πέντε σημεία παρουσίασε πέρυσι

Η Ευρώπη πρέπει να βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές: Της ελευθερίας, της ισοτιμίας και του κράτους δικαίου είπε ο κ. Γιούνκερ. Η Ευρώπη πρέπει να είναι μια ήπειρος της ισοτιμίας μεταξύ των μελών της. Μια Ευρώπη ισοτιμίας δεν μπορεί να έχει πολίτες δυο κατηγοριών, τόνισε ο πρόεδρος της Κομισιόν.

Σε μια Ένωση ίσων, δεν μπορεί να υπάρχουν εργαζόμενοι δυο κατηγοριών είπε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά στην Ευρώπη θα πρέπει να παίρνουν τον ίδιο μισθό. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή αρχή εποπτεία της εργασίας στην Ευρώπη, τόνισε.

Η ευρωζώνη χρειάζεται δικό της υπουργό Οικονομικών

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα πρέπει σταδιακά να γίνει το ευρωπαϊκό "ΔΝΤ", η Κομισιόν θα καταθέσει τις προτάσεις της τον Δεκέμβριο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Η ευρωζώνη χρειάζεται το δικό της υπουργό Οικονομικών, ο οποίος να μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της ΕΕ και θα πρέπει να έχει θέση αντιπροέδρου στην Κομισιόν και προέδρου στο Eurogroup, δήλωσε ο Γιούνκερ.

Οι Βρετανοί σύντομα θα μετανιώσουν την απόφαση να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η ΕΕ λυπάται που αποχωρούν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Το Brexit δεν είναι το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρώπη θα συνεχίσει το δρόμο της

Το Brexit δεν είναι το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρώπη θα συνεχίσει το δρόμο της, πρόσθεσε ο Γιούνκερ. Παράλληλα, πρότεινε τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής της ΕΕ μία ημέρα μετά το Brexit, στις 30 Μαρτίου του 2019, στη ρουμανική πόλη Σίμπιου για να χαρτογραφηθεί το μέλλον της ΕΕ.

Η ευρωζώνη δεν χρειάζεται δικό της κοινοβούλιο ούτε ξεχωριστό προϋπολογισμό, πρόσθεσε ο Γιούνκερ.

Η ΕΕ πρέπει να υπερβεί τα εθνικά βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εναγκαλισθεί το όραμα του Εμανουέλ Μακρόν για την Ευρώπη και την ιδέα για την ευρεία δημόσια διαβούλευση για το μέλλον, δήλωσε ο Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να είναι σε θέση να υπερβεί τα βέτο των χωρών μελών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να συνδυάσει τους ρόλους του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε, ενώ απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία.

Η ΕΕ θα προτείνει μια νέα πολιτική για την απέλαση των μεταναστών στα τέλη του μήνα

Η Ιταλία διασώζει την τιμή της Ευρώπης, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, επαινώντας την επιμονή και τη γενναιοδωρία της Ιταλίας κατά τους χειρισμούς της στην μεταναστευτική κρίση.

Η ΕΕ θα εργαστεί από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να δοθεί τέλος στις "σκανδαλώδεις" συνθήκες που επικρατούν για τους μετανάστες στη Λιβύη, δήλωσε ο Γιούνκερ κατά την ομιλία του από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρουσιάζοντας το όραμά του για την αναγέννηση της Ένωσης.

Η ΕΕ θα προτείνει μια νέα πολιτική για την απέλαση των μεταναστών στα τέλη του μήνα, δήλωσε ο Γιούνκερ, προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες για την επαναπροώθηση μεταναστών που δεν δικαιούνται πολιτικού ασύλου.

Γιούνκερ προς Τουρκία: «Απελευθερώστε τους δημοσιογράφους!»

Ο Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ ζήτησε από την Τουρκία θα απελευθερώσει του φυλακισμένους δημοσιογράφους και να σταματήσει να καθυβρίζει τους ευρωπαίους ηγέτες, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την κατάσταση της Ενωσης.

«Απευθύνω σήμερα έκκληση προς τους τούρκους αξιωματούχους, απελευθερώστε τους δημοσιογράφους μας και όχι μόνο τους δικούς μας, σταματήστε να καθυβρίζετε τα κράτη μέλη μας, τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων χαρακτηρίζοντάς τους φασίστες και ναζί».

Η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ΕΕ θα τείνει πάντα το χέρι προς τους τουρκικό λαό, αλλά η Τουρκία φαίνεται ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποτυχία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε.

