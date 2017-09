Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη Βαρκελώνη

Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιτρομοκρατική επιχείρηση της αστυνομίας Καταλονίας στη Βαρκελώνη, στην περιοχή περιμετρικά του ναού Σαγράδα Φαμίλια.



Η αστυνομία έχει εκκενώσει το ναό και γειτονικά καταστήματα. Νωρίτερα, είχε κάνει γνωστό με ανάρτηση στο twitter ότι πραγματοποιεί ελέγχους στην περιοχή, καθώς και ότι απέκλεισε την περιοχή γύρω από το ναό.



Επιπλέον, ομάδα πυροτεχνουργών έχει αναπτυχθεί στην περιοχή κοντά στο ναό Σαγράδα Φαμίλια, προκειμένου να ελέγξει ένα φορτηγάκι που βρίσκεται σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του ναού στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

All streets around Sagrada Familia are blocked and police are moving everyone out of the area. Stay safe. pic.twitter.com/W0qsMcEnhp