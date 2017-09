Συναγερμός στον Λευκό Οίκο. Μερική εκκένωση διέταξε η Μυστική Υπηρεσία

Την απομάκρυνση όλων των δημοσιογράφων από τη βόρεια αυλή του Λευκού Οίκου διέταξε προ ολίγου η Μυστική Υπηρεσία, που έχει την ευθύνη της ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, δύο άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς πέταξαν άγνωστα αντικείμενα μέσα στην αυλή αυτή.

UPDATE: Two individuals are in custody after throwing objects over White House north line, Secret Service says pic.twitter.com/ApPrqkiAAX