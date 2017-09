Η Ίρμα έφτασε ενισχυμένη και χτυπά τη Φλόριντα - Δραματική έκκληση.Φύγετε. Δεν θα επιβιώσετε LIVE

Η Ίρμα έφτασε ενισχυμένη και άρχισε να να ξεσπά τη μανία της στη Φλόριντα, την τρίτη πολυπληθέστερη Πολιτεία της Αμερικής.

Η μέχρι στιγμής πορεία της Ίρμα δείχνει ότι θα ‘χτυπήσει’ στηn πλευρά προς δυσμάς της χερσονήσου (χάρτης) και θ’ ανέβει προς τα πάνω με ανέμους ταχύτητας 209 χιλιομέτρων την ώρα. Σφοδρές καταιγίδες θα ξεσπάσουν και κάποιες περιοχές θα πλημμυρίσουν.

Φύγετε τώρα! Δεν θα επιβιώσετε!». Με αυτά τα λόγια ο κυβερνήτης της Φλόριντα απηύθυνε αγωνιώδη έκκληση στους κατοίκους του Μαϊάμι και των υπόλοιπων περιοχών της πολιτείας, προκειμένου να εκκενώσουν άμεσα τις περιοχές στις οποίες έχει δοθεί η σχετική εντολή από τις αμερικανικές αρχές, ενώ ο υπερκυκλώνας Ίρμα πλησιάζει τις ακτές της αμερικανικής ηπείρου.

Ο Rick Scott δεν μάσησε τα λόγια του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν σας δόθηκε εντολή να φύγετε, πρέπει να φύγετε τώρα… Όχι απόψε, όχι σε μια ώρα. Πρέπει να φύγετε τώρα».

Τόσο το Μαϊάμι όσο και άλλες περιοχές της Φλόριντα έχουν μετατραπεί σε «πόλεις-φαντάσματα», ενώ οι κάτοικοι εξακολουθούν να εγκαταλείπουν με κάθε τρόπο τις οικίες τους, προκειμένου να απομακρυνθούν από το «μονοπάτι» που αναμένεται να ακολουθήσει η γιγαντιαία αυτή καταιγίδα.

Τεράστιος ο τυφώνας Ίρμα. Μεγαλύτερος από την Ελλάδα και την Ιταλία μαζί

Αφού προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην κεντρική και την ανατολική Κούβα, ο κυκλώνας Ίρμα, με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα υψηλότερη από 200 χιλιόμετρα την ώρα, άρχισε να κινείται προς την κατεύθυνση της Φλόριντας, γνωστοποίησαν οι κουβανικές αρχές.

Μετά τις 18:00 το Σάββατο τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας), το μάτι του κυκλώνα, που βρισκόταν λιγότερα από 100 χλμ. βόρεια του θέρετρου Βαραδέρο (κεντροδυτικά), άρχισε να μετακινείται προς τα βορειοδυτικά και να απομακρύνεται από τις ακτές της Κούβας, ανέφερε ο κουβανός μετεωρολόγος Χοσέ Ρουμπιέρα μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, κάτι που συνάδει με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Περί τις 00:00 (07:00 ώρα Ελλάδας) το μάτι του κυκλώνα Ίρμα αναμένεται να φθάσει στα στενά της Φλόριντας και το φαινόμενο θα αρχίσει να πλήττει τις ακτές της αμερικανικής Πολιτείας περί τις 06:00 (13:00 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή, πρόσθεσε ο ίδιος, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Ως το απόγευμα σήμερα η Αβάνα και οι γειτονικές επαρχίες Μαγιαμπέκε και Αρτεμίσα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, αναμένεται να συνεχίσουν να υφίστανται τις συνέπειες του κυκλώνα, κυρίως πλημμυρίδα και κύματα ύψους ακόμη και οκτώ μέτρων.

Η Πολιτική Προστασία της Κούβας έχει θέσει τις τρεις επαρχίες σε κατάσταση συναγερμού.

Ο κυκλώνας Ίρμα, κατηγορίας 3 πλέον, ήταν ο πρώτος κυκλώνας τόσο μεγάλης ισχύος το μάτι του οποίου έπληξε άμεσα το νησί από το 1932. Σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές, προκάλεσε «σοβαρές» υλικές ζημιές στις κεντρικές επαρχίες Καμαγουέι και Σιέγο ντε Άβιλα τις τελευταίες 24 ώρες, ειδικά στα κάγιος, τα τουριστικά νησάκια, που είχαν αποκοπεί από τον κόσμο το βράδυ του Σαββάτου.

Αν και ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για σοβαρές υλικές ζημιές, επίσημα δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος στη νήσο.

Πάνω από 6 εκατ. πολίτες διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και οι τοπικές Αρχές κάνουν αγώνα δρόμου για να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Από πόρτα σε πόρτα προσπαθούν να πείσουν, εκείνους που αποφάσισαν να μείνουν στις εστίες τους, για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, να εγκαταλείψουν τις περιοχές από όπου θα περάσει ο φονικός κυκλώνας.

Το κοσμοπολίτικο Μαϊάμι, θυμίζει πόλη – φάντασμα, καθώς οι κάτοικοι την εγκατέλειψαν αναζητώντας καταφύγιο στις βόρειες περιοχές.

Ο κυκλώνας Ιρμα έχει μήκος όσο η Πολιτεία του Τέξας, περίπου 120 χιλιόμετρα. Το απόγευμα του Σαββάτου, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρικ Σκοτ, έκανε μία τελευταία έκκληση λέγοντας «ο χρόνος τελειώνει, φύγετε τώρα!».

Βίντεο ντοκουμέντο από κυνηγούς μέσα από τον τυφώνα

Intense wind and rain on Miami Beach. Trees down. #HurricaneIrma is here -- and we're not even getting the eye. Wind hasn't let up. @wsvn pic.twitter.com/qsEmE6FAGi