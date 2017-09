Μεξικό: Σεισμός 8 ρίχτερ, ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και 100 χρόνια

Σωστικά συνεργεία, στρατιώτες και αστυνομικοί συνέχιζαν χωρίς ανάπαυλα τις προσπάθειες να βρουν επιζώντες μετά τον σεισμό των 8,2 βαθμών που έπληξε χθες το Μεξικό, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 65 άνθρωποι, ενώ άλλοι 200 και πλέον τραυματίστηκαν, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στους 65 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη σφοδρή σεισμική δόνηση που συγκλόνισε το Μεξικό την Πέμπτη το βράδυ, αφού τα θύματα αυξήθηκαν στις φτωχές πολιτείες που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της χώρας και επλήγησαν περισσότερο.



Ο Λουίς Φελίπε Πουέντε, επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών του Μεξικού, δήλωσε ότι άλλες τρεις σοροί βρέθηκαν στην πολιτεία Τσιάπας και μία επιπλέον στο Χουτσιτάν, την παράκτια πόλη στη γειτονική Οαχάκα.



Ο σεισμός των 8,2 βαθμών ήταν σφοδρότερος από τη καταστροφική σεισμική δόνηση του 1985 που ισοπέδωσε ολόκληρες συνοικίες στην Πόλη του Μεξικού και στοίχισε την ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Μονάχα στο Χουτσιτάν, χιλιάδες σπίτια κατέρρευσαν, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές της πόλης.



Οι επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας στο νότιο τμήμα συνεχίστηκαν σήμερα. Πολλοί είναι οι κάτοικοι στις πλέον πληγείσες περιοχές που φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς ανησυχούν ότι θα καταρρεύσουν από τους μετασεισμούς.



Το επίκεντρο του πιο ισχυρού σεισμού που έπληξε τη χώρα τον τελευταίο αιώνα εντοπίστηκε στον Ειρηνικό, περίπου 100 χιλιόμετρα ανοικτά της κοινότητας Τονάλα, στις ακτές της Πολιτείας Τσιάπας, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS.



Σήμερα Σάββατο, και ενώ το Μεξικό παλεύει με τις συνέπειες του σεισμού, το «καλό» νέο είναι ότι υποβαθμίστηκε σε τροπική καιταιγίδα ο κυκλώνας Κάτια, αφού έπληξε περιοχή που βρίσκεται κοντά στο θέρετρο Τεκολούτλα στην πολιτεία Βερακρούζ στο Μεξικό, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.



Ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε ενώ βρισκόταν 175 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βερακρούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει με ανακοίνωσή τους ότι ο κυκλώνας ήταν πιθανό να προκαλέσει κατολισθήσεις και πλημμύρες καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα για να εκκενώσουν την περιοχή.



Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Pemex που διατηρεί εγκαταστάσεις γύρω από και στην παραλία της Βερακρούζ, δεν ανακοίνωσε κάποια διακοπή εργασιών λόγω του φαινομένου.



Την ίδια ώρα, το Μεξικό αντιμετωπίζει και τις καταστροφικές συνέπειες του ισχυρού σεισμού 8,2 ρίχτερ.



Συμπαράσταση ΥΠΕΞ στο Μεξικό για τον καταστροφικό σεισμό



Αλλά ήταν η Πολιτεία Οαχάκα αυτή που επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη από τον σεισμό. Θρηνεί 46 νεκρούς, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 μόνο στην πόλη Χουτσιτάν, όπου πολλά θύματα πιστεύεται ότι είναι ακόμη παγιδευμένα κάτω από κτίρια που κατέρρευσαν.



Αυτοκίνητα θαμμένα σε σωρούς από συντρίμμια, πεσμένοι τοίχοι, υλικά μόνωσης, καλώδια, δέντρα παντού: η πόλη των 100.000 κατοίκων, την οποία περιβάλλουν βουνά γεμάτα τροπική βλάστηση, είναι αγνώριστη.



Κοντά στο δημαρχείο αποικιακού ρυθμού με τις χρωματιστές κολώνες, που υπέστη εκτεταμένες ζημιές, στρατιωτικοί και αστυνομικοί συνέχιζαν την προσπάθεια να ανασύρουν τουλάχιστον έναν επιζώντα από τους σωρούς των συντριμμιών, ενώ επικρατούσε βαριά σιωπή.



«Θα κάνουμε τα πάντα για να βγάλουμε τον συνάδελφό μας. Ήταν δύο εκεί κάτω, σώσαμε τον έναν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δημοτικός αστυνομικός με τη στολή του καλυμμένη ολόκληρη από τη σκόνη, ενώ συνάδελφοί του συνέχιζαν να σκάβουν με φτυάρια.



«Θεέ, κάνε να βγει ζωντανός!», μονολογούσε μια ιθαγενής λίγα μέτρα πιο κει, ενώ σε όλη την πόλη μερικοί εκσκαφείς και φορτηγά συμμετείχαν στις προσπάθειες απομάκρυνσης των συντριμμιών.



«Κανένας δεν το περίμενε (...) γι' αυτό δεν βγήκαν γρήγορα και θάφτηκαν», σχολίασε ένας 29χρονος δημοτικός αστυνομικός. «Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει ποτέ ένας τόσο τρομερός σεισμός», συνέχισε. «Όλη η πόλη καταστράφηκε». Νωρίτερα, ένας κάτοικος έβγαλε από τα συντρίμμια τη σημαία του Μεξικού πριν την κυματίσει με περηφάνια, ένα στιγμιότυπο που διαδόθηκε πολύ γρήγορα στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.



Ο πρόεδρος του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο επιθεώρησε κατά τη διάρκεια μιας περιήγησής του με ελικόπτερο τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό στην Οαχάκα, περιλαμβανομένης της Χουτσιτάν, και άκουσε το μεσημέρι τις αφηγήσεις κατοίκων της πόλης πριν πάει στην Τσιάπας.



Καταγράφηκαν πάνω από 260 μετασεισμοί χθες, ανέφερε αργότερα ο Πένια Νιέτο σε ανάρτησή του στο Twitter, σημειώνοντας ότι παρά τον σεισμό, αεροδρόμια και λιμάνια λειτουργούν κανονικά. Οι πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές διαβεβαίωναν ότι διανέμεται βοήθεια στους σεισμοπαθείς.



Residents of Mexico City gathered outdoors after an earthquake struck off the Pacific Coast, about 450 miles away, late Thursday.



Στην μεξικανική πρωτεύουσα, όπου η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή παρότι το επίκεντρό απείχε 800 χιλιόμετρα, κάτοικοι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους. Τον Σεπτέμβριο του 1985, ένας σεισμός 8,1 βαθμών είχε ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της πόλης και είχε στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 10.000 ανθρώπους.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο Πένια Νιέτο, 50 εκατομμύρια από τους 120 εκατ. κατοίκους του Μεξικού αισθάνθηκαν τον χθεσινό σεισμό.



Την ίδια ώρα το Μεξικό άρχισε να πλήττεται πριν από λίγο από τον κυκλώνα Κάτια, ο οποίος πάντως υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, στις ακτές της Πολιτείας Βερακρούς (ανατολικά), σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ. Χθες εκφράζονταν ανησυχίες ότι ο κυκλώνας μπορεί να προκαλέσει φονικές κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές της Πολιτείας.



Στις Φιλιππίνες, 14.000 χιλιόμετρα μακριά, η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών έθεσε τις ανατολικές ακτές της χώρας σε κατάσταση συναγερμού. Δεν έχει ζητηθεί η απομάκρυνση του πληθυσμού, όμως οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να παρακολουθούν τα έκτακτα δελτία.



Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και τη γειτονική Γουατεμάλα.



Λόγω της δόνησης προκλήθηκε επίσης ένα μικρό τσουνάμι, ύψους 70 εκατοστών, στα παράλια του Μεξικού. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τη μεξικανική τηλεόραση φαίνεται η θάλασσα να υποχωρεί κατά περίπου 50 μέτρα. Οι αρχές εκκένωσαν ορισμένες παράκτιες περιοχές.



Ο πρόεδρος του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο επεσήμανε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία «τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας» εξαιτίας της ισχύος της σεισμικής δόνησης.



