Τυφώνας Χάρβεϊ: Αεροπορική εταιρία μετέφερε με ασφάλεια πάνω από 60 κατοικίδια

Όταν ένας τυφώνας όπως ο Χάρβεϊ ισοπεδώνει μια πόλη, δεν επηρεάζονται μόνο οι κάτοικοι αλλά και τα κατοικίδια και τα υπόλοιπα ζώα που βρίσκονται σε καταφύγια.

Σκύλοι και γάτες κινδυνεύουν το ίδιο, αν όχι και περισσότερο, καθώς όσα δεν διασωθούν από τους ιδιοκτήτες τους, είτε εγκαταλείπονται είτε καταλήγουν να περιπλανιούνται στους δρόμους. Και η συνηθισμένη εξέλιξη όλου αυτού είναι τα καταφύγια ζώων να γεμίζουν με σκύλους και γάτες με αποτέλεσμα πολλές φορές να αρνούνται να φιλοξενήσουν άλλα ζώα.

Η αεροπορική εταιρία Southwest Airlines αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση οπότε δρομολόγησε την επιχείρηση «Operation Pets Alive!» για να διασώσει περισσότερα από 60 ζώα από τα συνωστισμένα καταφύγια μετά τον τυφώνα.

Yesterday, we had the opportunity to fly 64 cats & dogs from Austin to @hwac in San Diego, to help them find a forever home. pic.twitter.com/NSmYoWExxD

We couldn't have done it without you, @SouthwestAir Friends. We are grateful for you & your platoon of employee do-gooders! https://t.co/jD26UpWT3i