Μεξικό: Τουλάχιστον 5 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 8,4 Ρίχτερ. Παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Σφοδρή σεισμική δόνηση μεγέθους 8,2 Ρίχτερ κατέγραψε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο λίγα λεπτά πριν από τις 8 (ώρα Ελλάδας) το πρωί της Παρασκευής στις νότιες ακτές ανοιχτά του Μεξικού.

Τα πρώτα στοιχεία έκαναν λόγο για μια δόνηση της τάξης των 8 Ρίχτερ, όμως στην συνέχεια ο σεισμός αναβαθμίστηκε σε 8,2 Ρίχτερ.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,4 βαθμών, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της χώρας, που σημειώθηκε στο νότιο Μεξικό τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ καταγράφηκε και τσουνάμι με το μέγιστο ύψος των κυμάτων να φτάνει το 0,7 του μέτρου.

Στους πέντε ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,4 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Μεξικό, ανάμεσα τους είναι και δύο παιδιά.

Ο κυβερνήτης του Ταμπάσκο, Arturo Nunez, δήλωσε ότι το ένα παιδί έχασε τη ζωή του όταν ένας τοίχος κατέρρευσε και το καταπλάκωσε και το άλλο που ήταν βρέφος έφυγε από τη ζωή όταν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν με αποτέλεσμα να σταματήσει να λειτουργεί το μηχάνημα όπου ήταν συνδεδεμένο.

Ακόμη τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία Τσιάπας, αναφέρει σε δημοσίευμα της η βρετανική Telegraph.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών της Πολιτείας των Τσιάπας, 123 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Πιχιχιάπαν, πρόσθεσε το USGS, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν 33 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την Telegraph υπάρχουν πληροφορίες ότι κάτοικοι ενός ξενοδοχείου στην πόλη Οαχάκα βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Τα διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες, ενώ οι πρώτες εικόνες από τη χώρα δείχνουν τραυματίες να σχηματίζουν ουρές στα νοσοκομεία.

Η πολιτική προστασία του Μεξικού ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1985 που προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και την κατάρρευση πολλών κτιρίων.

Οι κάτοικοι της πόλης του Μεξικό βγήκαν στους δρόμους, ενώ πολλοί συναγερμοί αυτοκινήτων τέθηκαν σε λειτουργία μετά τον σεισμό που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυκτα. Σε κάποιες συνοικίες υπήρχε και διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Ο πρόεδρος του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο επεσήμανε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία «τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασία» εξαιτίας της ισχύος της σεισμικής δόνησης.

Το 1985 μια σεισμική δόνηση μεγέθους 8,1 βαθμών είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας του Μεξικού και είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 10.000 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο επεσήμανε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία «τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασία» εξαιτίας της ισχύος της σεισμικής δόνησης.

Το 1985 μια σεισμική δόνηση μεγέθους 8,1 βαθμών είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας του Μεξικού και είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 10.000 ανθρώπων.

Τα βίντεο που δημοσιεύονται ώρα με την ώρα δείχνουν πόσο ταρακουνήθηκε το Μεξικό. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από τις λάμπες φωτισμού στο δρόμο που μοιάζουν να «χορεύουν» από τα 8 Ρίχτερ, ενώ οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και οι δρόμοι μποτιλιάρονται.

«Ήταν φοβερό, νόμιζα ότι θα πέσει» λέει η 35χρονη Liliana Villa για το διαμέρισμα της από το οποίο έφυγε με τις πιτζάμες.

JUST IN: Earthquake of magnitude 8.0 hits off Mexican coast - USGS/Pacific Tsunami Center pic.twitter.com/942VabPOiX